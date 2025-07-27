28 июля - День Крещения Руси

27.07.2025 | 15:10

Сегодня, 28 июля, православные жители страны отмечают День Крещения Руси. Этот праздник учрежден в 2010 году. Для него был выбран день, когда отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко.

Княгиня Ольга, принявшая крещение в Константинополе, воспитала своего внука Владимира в уважении к христианской вере. По преданию, князь сделал выбор в пользу православия под впечатлением от рассказов послов, вернувшихся из Константинополя и описывавших великолепие церковной службы.

А еще сегодня День PR-специалиста в России, который празднуют с 2004 года. Название профессии - производное от английского словосочетания Public Relations, что в переводе означает «общественные отношения». 28 июля 2003-го министр труда и социального развития РФ подписал постановление о внесении квалификационных характеристик специалистов по связям с общественностью в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Кроме того, 28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом. В этот день медики рассказывают общественности о симптомах и профилактике гепатита.

28 июля известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1586 году в Англию были привезены клубни картофеля, в 1858-м криминалисты ввели в практику снятие и изучение отпечатков пальцев, в 1914-м началась Первая мировая война, а в 1958-м в Москве открыли памятник поэту Владимиру Маяковскому.

28 июля родились народные артисты России Владимир Басов и Инна Макарова, советский путешественник, режиссер, телеведущий, народный артист РСФСР Владимир Шнейдеров, немецкая издательница, создательница журнала Burda moden Энне Бурда (Леммингер), первая леди США Жаклин Кеннеди, народные артистки РСФСР Марианна Вертинская и Наталья Белохвостикова.

В народном календаре 28 июля - Кирик и Улита. Женщины праздновали день матушки Улиты, называя ее своей заступницей. В этот день им полагался полный отдых.

Именины сегодня празднуют Василий, Владимир и Петр.

Растущая луна в первой четверти. Согласно лунному календарю, день подойдет для любых начинаний, если проявить активность, усердие и верность принципам.