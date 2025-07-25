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26 июля - День работника торговли

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26 июля, в четвертую субботу месяца, в России отмечается День работника торговли. В этот день можно поздравить каждого сотрудника отрасли: продавца, кассира, товароведа, мерчендайзера, промоутера, супервайзера, логиста и других.

26 июля в России также неофициальный праздник людей, влюбленных в полеты под куполом парашюта. Они готовы каждый день совершать прыжок в бездну, чтобы почувствовать ее притяжение.

Дата для Дня парашютиста выбрана не случайно: 26 июля 1930 года группа советских летчиков впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетов. После этого в СССР началось массовое развитие парашютного спорта.

Сегодня во многих странах отмечается День дяди и тети. Как правило, отношения между братом либо сестрой отца или матери и племянниками нельзя назвать такими же близкими, как между детьми и родителями, внуками и бабушками с дедами. Но в некоторых случаях с тетей или дядей проще разговаривать на сокровенные темы, они становятся больше друзьями, чем членами семьи. Так что сегодня самое время поздравить родственников и провести с ними время.

В истории 26 июля произошло несколько знаменательных событий. В 1730 году императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке Царь-колокола, в 1908-м в США было создано Федеральное бюро расследований, в 1953-м на Кубе началось национальное восстание во главе с Фиделем Кастро, а в 1971-м на экраны вышел советский фильм «Офицеры».

В этот день родились британский писатель и драматург Бернард Шоу, президент Чили Сальвадор Альенде, американский кинорежиссер и продюсер Стэнли Кубрик, швейцарский психолог и психиатр Карл Юнг, английский писатель Олдос Хаксли и американская актриса Сандра Буллок.

26 июля в народном календаре - день архангела Гавриила. Считается, что именно он постоянно охранял Деву Марию во время ее земной жизни. Сухая погода в этот день обещала ясную осень, а сильные дожди грозили гибелью урожая.

Именины празднуют Антон, Гавриил, Степан и Юлиан.

Сегодня новолуние. Согласно лунному календарю, день не подходит для активного общения, но хорош для заботы о своем здоровье. Стоит выделить время на физическую нагрузку и обдумать свой рацион.

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