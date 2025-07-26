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27 июля - День сони

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Сегодня, 27 июля, в Финляндии отмечается необычный праздник - День сони. В его основе - легенда о семерых христианах, которые спрятались в пещере от гнева римского императора и проспали почти 200 лет.

В середине XVII века христиане начали почитать память этих святых, а через 300 лет финны решили, что миф может стать отличным поводом для веселья.

В этот день заранее выбирают «главного соню» - человека, который любит понежиться в постели допоздна. Имя героя дня никому не говорят. Около 7:00 несколько парней заходят в дом, накрывают лежебоку одеялом, чтобы сохранить инкогнито, выводят на пристань и сбрасывают в Финский залив. А когда соня выбирается на берег, его личность раскрывают. После этого горожане отправляются на площадь и празднуют до вечера.

А в России сегодня отмечается День Военно-морского флота. Этот праздник входит в число самых любимых гражданами. По всей стране проходят памятные и торжественные мероприятия, встречи с ветеранами, конкурсы, выставки, концерты.

Также 27 июля можно поздравить с профессиональным праздником работников МФЦ.

В истории 27 июля знаменательно тем, что в 1694 году был основан старейший центральный банк мира - Банк Англии, в 1830-м во Франции началась Июльская буржуазная революция, а в 1952-м состоялось официальное открытие Волго-Донского канала.

Также сегодня исполнилось 125 лет со дня появления главного американского бутерброда, который полюбился всему миру, - гамбургера. В 1900 году гастроном Луи Лессинг в городе Нью-Хейвен в США положил традиционный немецкий на круглую булочку бифштекс и листок салата, добавил соус и закрыл второй булочкой. Именно так возник символ гастрономии Нового Света.

27 июля родились русский писатель и общественный деятель Владимир Короленко, русский поэт, генерал-лейтенант и партизан Денис Давыдов, советский разведчик, Герой Советского Союза Николай Кузнецов, народный артист СССР Николай Черкасов.

В народном календаре сегодняшний день называется Дозорами. Конец июля - время гроз. Крестьяне считали, что в вихрях пыли, которые поднимает ветер, летает нечистая сила. При попадании молнии она превращается в зверя, птицу, а то и в ребенка. Чтобы не дать бесам напакостить, крестьяне дозором выходили в поля и наблюдали за окрестностями. Кроме того, для Полевика (дух-хозяин, по духу схожий с домовым) у кромки поля ставили горшочек каши.

Именины отмечают Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно Лунному календарю, сегодня возможны искушения. Вероятно, предстоит сделать выбор между добром и злом и потянет в сторону последнего. Рекомендуется сохранять спокойствие, заниматься домашними делами, отдохнуть в кругу близких.

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