23 июля - День дачника в России

22.07.2025 | 14:20

Сегодня, 23 июля, отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Впрочем, он считается днем защиты всех морских млекопитающих.

В морях России обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них занесены в Красные книги РФ и Международного союза охраны природы.

Охота на китов и торговля китовым мясом запрещены с 1986 года, когда Международная китобойная комиссия после 200 лет беспощадного истребления ввела запрет на этот промысел. Однако на смену китобоям пришли ловцы морских животных, продающие их в цирки и дельфинарии.

В частности, широкую огласку получила «китовая тюрьма» возле Находки. В бухте в ожидании продажи в Китай содержались косатки, занесенные в Красную книгу, и белухи. В июне 2019-го их транспортировали за 1,8 тысячи километров до Охотского моря и выпустили в бухте Средней.

А еще сегодня в России празднуют День дачника. Это прекрасный повод отправиться на природу, отвлечься и потрудиться на свежем воздухе. Для миллионов горожан дача - и место отдыха, и подспорье в домашнем хозяйстве, и любимое занятие, которому посвящают немалую часть жизни.

23 июля известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1774 году крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань, в 1783-м в Петербурге создали Большой театр, впоследствии получивший название Мариинского, а в 1994-м вступил в силу закон «О Конституционном суде Российской Федерации».

23 июля родились русский поэт Петр Вяземский, поэт-песенник Михаил Матусовский, австрийский философ и психолог Густав Кафка, народный артист РСФСР Юрий Катин-Ярцев, советский режиссер, актер, сценарист Александр Кайдановский.

В народном календаре - Антоний Громоносец. В этот день крестьяне вилами собирали у берегов водоемов ряску и несли в корзинах на подворья, где скармливали птицам и использовали в качестве удобрения.

Именины сегодня отмечают Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий и Петр.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день следует провести в приподнятом настроении и движении. Все дела сегодня удаются, поэтому время стоит посвятить самым важным из них. А еще рекомендуется прислушиваться к советам близких - они могут предупредить о вероятных сложностях.