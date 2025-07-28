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29 июля - Международный день тигра

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29 июля во всем мире вспоминают о судьбе гигантских полосатых кошек. Международный день тигра отмечают с 2010 года, он учрежден участниками саммита, состоявшегося в Санкт-Петербурге. Праздник призван обратить внимание человечества на проблему сохранения тигров.

Каждый помнит образ коварного и сильного Шерхана из мультфильма про Маугли. В реальной жизни тигры уже не правят джунглями и лесами. По данным экологов, в мире сегодня насчитывается не более 5 тысяч особей.

В России обитает свыше 95% популяции самого крупного вида тигра - амурского. День тигра на Дальнем Востоке отмечается отдельно, в сентябре.

29 июля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1836 году на площади Звезды (ныне Шарля де Голля) в Париже была торжественно открыта Триумфальная арка, в 1963-м состоялся первый полет самолета Ту-134.

Также 29 июля была создана элитная группа «Альфа». В 1974 году руководитель КГБ Юрий Андропов подписал приказ об организации подразделения, предназначенного для борьбы с терроризмом и особо опасными проявлениями экстремизма.

29 июля в народном календаре Финогеев день. У него имелись свои приметы. Так, поникшая морковная ботва предвещала дождь, а туман - появление грибов.

Именины сегодня празднуют Алевтина, Валентина, Иван, Павел, Петр, Федор, Юлия и Яков.

29 июля родились русский живописец-маринист Иван Айвазовский, народный артист СССР Павел Кадочников, греческий композитор Микис Теодоракис.

Растущая луна в первой четверти. Согласно лунному календарю, день удачен для повседневных дел и забот, можно начать воплощать давно выстроенные планы.

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