30 июля вспомним о друзьях

29.07.2025 | 16:58

30 июля - хороший повод вспомнить о преданных и верных друзьях. Во всем мире отмечают Международный день дружбы, так что встретьтесь со старыми приятелями, позвоните им или хотя бы напишите.

Сегодня также Всемирный день борьбы с торговлей людьми, которая до сих пор существует. Он был учрежден ООН в 2013 году как один из способов противостояния злу. 30 июля проводятся семинары, конференции, фотовыставки, посвященные проблеме работорговли, их цель - повысить градус остроты проблемы.

В истории 30 июля известно тем, что в 1792 году в этот день на улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза» - самая знаменитая песня Великой французской революции, ставшая гимном сначала повстанцев, а затем и всей страны.

30 июля родились чудотворец Серафим Саровский, один из главных идеологов движения декабристов Никита Муравьев, английская поэтесса и автор знаменитого романа «Грозовой перевал» Эмилия Бронте, американский промышленник Генри Форд, один из руководителей Белого движения Николай Юденич.

В народном календаре 30 июля Марина с Лазарем. Предки подмечали, что это время зарниц - молний без грома.

На Марину с Лазарем наблюдали за погодой: считалось, что по ней можно судить о будущей осени.

Именины сегодня отмечают Вероника, Леонид, Маргарита и Марина.

Растущая луна в первой четверти. Согласно лунному календарю сегодня нужно приступать к решению давних проблем. Удача будет вам сопутствовать.