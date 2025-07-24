25 июля - день памяти Владимира Высоцкого

24.07.2025 | 15:11

Сегодня, 25 июля, отмечается День сотрудника органов следствия. В этот день в 1713 году указом Петра I была основана следственная канцелярия. Она стала первым государственным органом, наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия и подчиненным непосредственно императору.

Кроме того, в России сегодня празднуется День речной полиции. 25 июля 1918 года увидел свет декрет Совета народных комиссаров «Об учреждении речной милиции» - полиция существовала в России до революции. Сегодня речные полицейские борются с нарушениями закона на водном транспорте.

25 июля в мире отмечается День системного администратора. Это «бойцы невидимого фронта», без которых невозможна работа домашних и корпоративных сетей, баз данных. В России сисадмин должен быть мастером на все руки: суметь починить компьютер, собрать и настроить сервер, дать наставления неумелым пользователям и так далее.

В истории 25 июля известно как день, когда в 1907 году в Англии родилось скаутское движение, а в 1947-м в Праге открылся I Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Сегодня отмечается день памяти Владимира Высоцкого - поэта, певца, артиста, ставшего символом эпохи 70-х годов прошлого столетия. На его песнях - шуточных, дворовых, военных, сказочных, философских - воспитывалось целое поколение. Их запрещали, а сегодня школьники учат стихи Высоцкого наизусть. Ему шли письма со всех уголков страны. Он выступал перед студентами, рабочими, профессорами. Его считали своим и фронтовики, и дальнобойщики, и спортсмены, и шахтеры, и моряки - в общем, самые разные люди.

А фраза «Вор должен сидеть в тюрьме!», которую произносит герой Высоцкого Глеб Жеглов, стала крылатой. Как и строки из множества песен Владимира Семеновича.

Высоцкий ушел в 42 года - 25 июля 1980-го. Провожало его огромное количество народа. Пока гроб с телом поэта несли по улицам, из открытых окон с магнитофонных пленок звучали его песни.

25 июля родились драматург Михаил Загоскин, американский режиссер Дэвид Беласко, писатель, кинорежиссер и актер Василий Шукшин, а также звезда сериала «Друзья» Мэтт ЛеБлан.

В народном календаре 25 июля - Прокл Плакальщик. С этого дня начинала выпадать обильная роса, которая считалась целебной. Ее собирали ранним утром и протирали глаза, чтобы сохранить ясность зрения до преклонного возраста и уберечься от порчи.

Именины сегодня отмечают Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.

Сегодня новолуние. Согласно лунному календарю, сегодня стоит проявить щедрость и доброту. Деньги, данные в долг, вернутся сполна.