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31 июля - День необычных музыкальных инструментов

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Сегодня, 31 июля, отмечается Всемирный день паркового рейнджера, учрежденный в 2007 году. Парковый рейнджер - это специалист по защите и сохранению природоохранных зон, диких животных и среды их обитания от браконьеров и внешних посягательств, связанных с цивилизацией.

В этот день поздравляют государственных инспекторов по охране животных и окружающей среды.

Также 31 июля День необычных музыкальных инструментов. Это интересный культурный праздник, учредители которого захотели напомнить миру о том, что, помимо всем известных инструментов, существуют такие редкие, как гусли, клавикорд, варган, китаррон, глюкофон, ханг, диджериду, шарманка и другие.

К примеру, было кошачье пианино - оно представлено на изображениях XIX века. Питомцев усаживали в ряд, а их хвосты связывали с клавиатурой, при нажатии на клавиши животные чувствовали боль и издавали звуки, похожие на мелодию. Вероятно, такой инструмент сегодня не одобрило бы общество по защите животных.

31 июля произошло несколько знаменательных событий. В 1026 году в Вышгороде был освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба. В 1605-м в Кремле венчался на царство под именем Димитрия Ивановича Григорий Отрепьев, более известный в истории как Лжедмитрий I. В 1956 году в Москве открылся Центральный стадион имени В. И. Ленина (ныне «Лужники»).

31 июля родились клоун Олег Попов, народная артистка СССР Вера Марецкая, певица и актриса Эдита Пьеха, телеведущий Леонид Якубович и комик Луи де Фюнес.

В народном календаре 31 июля - Омельянов день. В южных районах к этому времени заканчивалась жатва, и хозяйки начинали делать заготовки на зиму.

Именины сегодня отмечают Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон и Степан.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, это напряженный и ответственный день. Чтобы не поддаваться влиянию негатива, нужно будет проявить выдержку и силу воли.

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Источник — фото pxhere.com
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