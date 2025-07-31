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1 августа - День памяти погибших в Первой мировой войне

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Сегодня, 1 августа, отмечается День тыла Вооруженных сил РФ. Это праздник представителей воинских соединений, частей, подразделений, учреждений, осуществляющих тыловое и техническое обеспечение силовых структур. Его утвердили приказом Министерства обороны РФ 7 мая 1998 года.

Кроме того, в нашей стране 1 августа - День образования службы специальной связи, появившейся в 1939 году. В функции службы включили перевозку и доставку секретной и совершенно секретной корреспонденции, а также драгоценных металлов по всей стране. И сегодня, хотя можно связаться с любой точкой мира и передать через курьерскую компанию любой груз, служба спецсвязи по-прежнему востребованна, ведь некоторые сведения или ценности можно передать получателю только с глазу на глаз.

Также сегодня День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Именно в начале последнего летнего месяца в 1914 году Российская империя вмешалась в конфликт. Первая мировая война стала одной из самых серьезных в истории человечества - как по количеству стран-участниц, так и по числу жертв. Было убито более 10 миллионов солдат, еще больше получили ранения.

Кроме того, сегодня отмечаются Всероссийский день инкассатора и День борьбы с раком легкого.

1 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1774 году ученые впервые выделили молекулярный кислород, в 1903-м Серафима Саровского причислили к лику святых, в 1939 году в Москве состоялось торжественное открытие ВДНХ.

В народном календаре 1 августа - Макринин день. По тому, насколько сырым он выдастся, в старину судили о том, какой будет приближающаяся осень: если шел дождь, то и ждали дождливую. Осадки также предвещали хороший урожай на будущий год и обилие орехов в лесу.

1 августа появились на свет французский естествоиспытатель Жан Батист Ламарк, американский писатель Герман Мелвилл, советская киноактриса Ада Войцик, советская телеведущая Валентина Леонтьева и французский модельер Ив Сен-Лоран.

Именины в этот день отмечают Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан и Тихон.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, день считается не вполне благоприятным: вероятны ссоры с близкими, излишняя суета, перерасход энергии. В то же время грядущие сутки сулят человеку неожиданные открытия.

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