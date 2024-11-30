Сетевое издание|18+|Воскресенье|1 дек 2024|00:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Не забудь!

1 декабря отметим Всероссийский день хоккея

Печать
Telegram

Если вы любите хоккей, то сегодня прекрасный день для того, чтобы взять в руки клюшку и встать на коньки. Наступил Всероссийский день хоккея, который празднуют с 2007 года. Тогда в первый день зимы более 150 стадионов страны приняли любителей этой игры.

Также 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом и День невролога.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1800 году город Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки, в 1853-м русская эскадра одержала победу над турецким флотом у мыса Синоп, в 1879-м боевики партии «Народная воля» совершили неудачное покушение на императора Александра II, в 1953-м в Чикаго вышел первый номер журнала Playboy, а в 1959-м был заключен международный договор об Антарктике.

1 декабря родились многие творческие люди. Это американский актер и режиссер Вуди Аллен, легендарный Геннадий Хазанов, артист цирка и эстрады Амаяк Акопян, французские скульпторы - автор памятника Петру I в Санкт-Петербурге Этьен Фальконе и создательница музея восковых фигур в Лондоне Анна Мария Тюссо.

Также 1 декабря появились на свет советские военачальники Василий Блюхер и Георгий Жуков и русский математик Николай Лобачевский.

В народном календаре 1 декабря Платон и Роман Зимоуказатели. По погоде предки судили обо всей зиме: поутру - о ее начале, в полдень - о середине, вечером - о конце.

Именины 1 декабря отмечают Николай, Платон и Роман.

Сегодня новолуние. Согласно лунному календарю этот день очень похож на Новый год: планы и мечты имеют большие шансы сбыться, если только не связаны с местью и старыми обидами. Рекомендуется тщательно обдумать дела, представить осуществившиеся затеи ярко, в деталях, тогда все пройдет легко и без проблем.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте