1 декабря отметим Всероссийский день хоккея

30.11.2024 | 08:33

Если вы любите хоккей, то сегодня прекрасный день для того, чтобы взять в руки клюшку и встать на коньки. Наступил Всероссийский день хоккея, который празднуют с 2007 года. Тогда в первый день зимы более 150 стадионов страны приняли любителей этой игры.

Также 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом и День невролога.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1800 году город Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки, в 1853-м русская эскадра одержала победу над турецким флотом у мыса Синоп, в 1879-м боевики партии «Народная воля» совершили неудачное покушение на императора Александра II, в 1953-м в Чикаго вышел первый номер журнала Playboy, а в 1959-м был заключен международный договор об Антарктике.

1 декабря родились многие творческие люди. Это американский актер и режиссер Вуди Аллен, легендарный Геннадий Хазанов, артист цирка и эстрады Амаяк Акопян, французские скульпторы - автор памятника Петру I в Санкт-Петербурге Этьен Фальконе и создательница музея восковых фигур в Лондоне Анна Мария Тюссо.

Также 1 декабря появились на свет советские военачальники Василий Блюхер и Георгий Жуков и русский математик Николай Лобачевский.

В народном календаре 1 декабря Платон и Роман Зимоуказатели. По погоде предки судили обо всей зиме: поутру - о ее начале, в полдень - о середине, вечером - о конце.

Именины 1 декабря отмечают Николай, Платон и Роман.

Сегодня новолуние. Согласно лунному календарю этот день очень похож на Новый год: планы и мечты имеют большие шансы сбыться, если только не связаны с местью и старыми обидами. Рекомендуется тщательно обдумать дела, представить осуществившиеся затеи ярко, в деталях, тогда все пройдет легко и без проблем.