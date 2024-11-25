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26 ноября - Всемирный день информации

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26 ноября отмечается Всемирный день информации. Она становится едва ли не главной ценностью в современном мире, а ее объем с каждым днем растет.

Оборотная сторона явления - информационный стресс, от которого страдают современные люди. Победить его поможет разумное использование технологий, контроль объема и строгий отбор получаемых данных.

Также 26 ноября Международный день сапожника. Пусть сегодня все носят фабричные сапоги, ботинки, тапочки и кроссовки, но их производители могут с гордостью считать себя представителями одной из старейших профессий.

В истории день знаменателен тем, что 26 ноября в 1925 году состоялся первый испытательный полет самолета АНТ-4, в 1963-м запустили работу над передачей «Спокойной ночи, малыши!», а в 1965-м Франция самостоятельно вывела на орбиту искусственный спутник (до нее это сделали СССР и США).

26 ноября родились английский поэт Уильям Купер, последний фаворит императрицы Екатерины II Платон Зубов, основоположник кибернетики Норберт Винер, народная артистка РСФСР дрессировщица Маргарита Назарова, Герой Советского Союза космонавт Борис Егоров, советская телеведущая Анна Шатилова и американская певица Тина Тернер.

В народном календаре 26 ноября Златоуст. Наши предки отмечали, что с этого дня морозы становились сильнее. У хозяек на Иоанна начиналась «пельменная пора»: они делали фарш из мяса, рыбы, грибов и принимались лепить. Пельменей старались наделать как можно больше, а замораживали их прямо во дворе.

Именины сегодня отмечают Герман и Иван.

Убывающая луна в четвертой четверти. Согласно лунному календарю день благоприятен для работы и бизнеса. Следует проявлять активность, но отказаться от обсуждения сложных проектов. Также сегодня хорошо стричься и менять прическу, если есть такое желание.

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Источник — фото pxhere.com
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