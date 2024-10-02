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3 октября скажем решительное «нет» алкоголю

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3 октября обозначено в календаре как Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Он не считается официальным, что не мешает еще раз привлечь внимание к проблеме, остро стоящей на протяжении многих лет.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется более 3 млн смертей, связанных со злоупотреблением спиртным. В свою очередь, зависимость становится причиной множества заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем и отдельных органов.

Поэтому откажитесь от употребления спиртного. Есть занятия гораздо интереснее: плавание в бассейне, поход в спортзал, прогулка по осеннему парку, интересная книга или фильм, общение с близкими людьми на трезвую голову.

3 октября отмечено в календаре как День ОМОНа в России. Свой профессиональный праздник сотрудники спецподразделений отмечают с 2002 года.

Подразделения, которые сейчас именуются отрядами мобильными особого назначения, были созданы в 1988 году в 3 республиках СССР и 14 регионах РСФСР. К концу 1990-го они действовали во всех регионах России. В настоящее время ОМОН входит в структуру национальной гвардии Российской Федерации.

Сотрудники отрядов лучше вооружены по сравнению с полицией и проходят особую подготовку. Они обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в зонах стихийных бедствий, участвуют в задержании преступников, освобождении заложников и пресечении деятельности террористов.

В истории 3 октября знаменательно тем, что в этот день в 1906 году был утвержден морской сигнал бедствия SOS, а в 1990-м официально объединились два государства на территории Германии - ФРГ и ГДР.

3 октября родились поэт Сергей Есенин, американский писатель Томас Вулф и народный артист СССР Армен Джигарханян.

В народном календаре сегодня Астафий Ветряк. В этот день пращуры определяли по ветру будущую погоду. Если он дул с севера, ждали холодов, если с юга - тепла, западный ветер сулил дождь, а восточный - ясные дни. Южный ветер предвещал и хороший урожай озимых.

Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Иван, Ил(л)арион, Михаил, Олег, Татьяна и Федор.

Новолуние. Лунный календарь обещает, что все насущные дела сегодня превосходно удаются. Однако не доверяйте бодрости: возможно, под ней скрывается чрезмерное напряжение, которое навредит организму.

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