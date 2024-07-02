3 июля поздравим сотрудников Госавтоинспекции

02.07.2024 | 15:54

Сегодня, 3 июля, профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции. Официально он называется Днем ГИБДД МВД Российской Федерации (Днем ГАИ России).

За свою историю ведомство несколько раз меняло название, но суть работы инспекторов дорожного движения остается прежней: они призваны следить за соблюдением правил дорожного движения, пресекать правонарушения со стороны его участников, заниматься профилактикой происшествий.

3 июля также отмечаются День образования Республики Алтай, День Республики Хакасии и День независимости Республики Беларусь.

В истории этот день отмечен несколькими знаменательными событиями. В 1885 году Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля. В 1916-м состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник»: судьи постановили, что «корабль затонул вследствие столкновения с айсбергом, вызванного чрезмерной скоростью, с которой его вели». А в 1944-м Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

3 июля родились музыкант и фольклорист Митрофан Пятницкий, немецкий писатель Франц Кафка, актриса Зинаида Райх - жена Сергея Есенина и, позже, Всеволода Мейерхольда, режиссер Анатолий Эфрос и американский киноактер Том Круз.

По народному календарю 3 июля - Мефодий Перепелятник. Предки были уверены: к этому дню на полях поспевают хлеба, на них слетаются перепела, а значит, у охотников начинается время легкой добычи. В народе считалось, что увидеть белого перепела - к удаче, а поймать - к большому счастью.

Также существовала примета, что если этот день окажется ненастным, то и следующие 40 будут дождливыми.

Именины сегодня отмечают Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Николай и Римма.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня довериться интуиции. Возможно неожиданное прозрение.