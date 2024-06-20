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21 июня - день летнего солнцестояния

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21 июня профессиональный праздник отмечают сотрудники полиции, занимающиеся дрессировкой служебных собак. Эта дата в календаре обозначена как День кинологических подразделений МВД (День кинолога).

Служебно-разыскные собаки помогают сотрудникам российских правоохранительных органов раскрывать преступления. Многие четвероногие полицейские имеют награды, им даже ставят памятники. Например, в Новосибирске увековечена память о служебной собаке, ценой своей жизни спасшей в Чечне хозяина. В Волгограде есть памятник собакам-подрывникам, а в Москве на Поклонной горе установлен памятник «Фронтовой собаке».

Сегодня отмечаются также два праздника, имеющие прямое отношении к здоровому образу жизни: Международный день скейтбординга и Международный день йоги.

21 июня - день летнего солнцестояния, самый долгий в году.

У многих народов существует предание, что в полночь зацветает папоротник, хотя любой школьник знает, что данное растение не может иметь цветов. Ягоды бузины, собранные до восхода, считались оберегом от нечистой силы.

А еще сегодня День селфи. Присоединиться к празднику просто - нужно всего лишь сделать фото фронтальной камерой телефона. Кроме того, 21 июня отмечается Всемирный день гидрографии и Всемирный день гуманизма.

Дата вошла в историю благодаря нескольким знаменательным событиям. В 1893 году посетители всемирной выставки в Чикаго впервые в истории прокатились на колесе обозрения, в 1925-м в Москве появились первые такси, а в 1948-м в нью-йоркском отеле «Уолдорф-Астория» прошла презентация долгоиграющей пластинки.

21 июня родились товарищ Пушкина по Царскосельскому лицею, поэт и декабрист Вильгельм Кюхельбекер, советский поэт Александр Твардовский, народный артист России Валерий Золотухин, французский философ, писатель, драматург и эссеист Жан-Поль Сартр, а также лидер и вокалист рок-группы «Кино» Виктор Цой.

В народном календаре сегодня Федор Колодезник. 21 июня считали своим праздником мастера, умевшие рыть колодцы. С вечера на Федора они клали сковороды туда, где планировали копать, а утром смотрели, насколько те запотели, и решали, есть под землей вода или лучше выбрать другое место.

Именины сегодня отмечают Василий, Ефрем, Константин, Павел и Федор.

Полнолуние. Лунный календарь утверждает, что сегодня не очень удачный день для рутинной работы. Важные дела, требующие активного участия, лучше отложить на другое время.

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