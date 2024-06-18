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19 июня устроим неспешную прогулку

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19 июня отмечается Международный день прогулки, или, как его еще называют, День неспешной прогулки.

В последние годы, когда слишком много времени проходит за компьютером, планшетом или телефоном, праздник кажется особенно актуальным. Поэтому берите детей, или, если их еще нет, друзей, или всех сразу и отправляйтесь гулять пешком по городу либо парку. Главное - провести как можно больше времени на свежем воздухе.

А можно поиграть с детьми в футбол, ведь сегодня отмечается Всемирный день детского футбола. Этот вид спорта остается популярнейшим в мире и пользуется огромной любовью у школьников и подростков.

Еще этот день отмечен в календаре как Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Учрежденный резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 19 июня 2015 года, он призван привлечь внимание к проблеме сексуального насилия в условиях различных конфликтов - политических, религиозных или национальных.

В историю 19 июня вошло несколькими знаменательными событиями. В 240 году до н. э. греческий математик, астроном, географ и поэт Эратосфен Киренский впервые вычислил радиус Земли. В 1862-м президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на всей территории США. В 1957-м в Ленинграде на площади Искусств открыли памятник А. С. Пушкину. А в 2002-м американец Стив Фоссет отправился на воздушном шаре в первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие.

19 июня родились французский изобретатель, философ и ученый Блез Паскаль, белорусский писатель Василь Быков и лауреат премии Букера британский писатель индийского происхождения Салман Рушди.

В народном календаре сегодня - Ларион Пропольник. На Лариона поля очищали от сорной растительности.

С именинами сегодня можно поздравлять Виссариона, Георгия, Ил(л)ариона, Рафаила, Сусанну и Феклу.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь называет день неподходящим для решения важных вопросов. Следует провести его в спокойной обстановке.

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