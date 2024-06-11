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12 июня - День России

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12 июня отмечается День России. Изначально праздник назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России. Этот документ съезд народных депутатов РСФСР утвердил в 1990 году, а в 1994-м Борис Ельцин учредил праздник, который сменил название на привычное всем лишь в 2002-м.

12 июня Россия обрела и президента. В 1991 году прошли первые в истории страны всенародные открытые выборы, победу на них одержал Ельцин.

В Пензе в этом году 12 июня отметят не только День России, но и День города. С афишей мероприятий можно ознакомиться здесь.

12 июня также известно как Всемирный день борьбы с детским трудом. Согласно последним данным, 160 миллионов детей в возрасте от 5 до 17 лет стали жертвами современного рабства, в том числе 79 миллионов заняты в сферах, считающихся опасными для здоровья. У многих ребят нет времени на учебу, игры, они не получают достаточно еды и ухода.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, активисты по всему миру проводят различные мероприятия: выставки, презентации сайтов, массовые акции, спортивные состязания. Они устраивают детские праздники, организуют спектакли и информационные кампании.

В истории этот день знаменателен событиями разного рода. В 1849 году американский изобретатель Льюис Хаслетт запатентовал противогаз, в 1964-м африканский борец за права чернокожих Нельсон Мандела был приговорен к пожизненному тюремному заключению, а в 1967-м в СССР запустили станцию «Венера-4».

12 июня родились советский публицист Михаил Кольцов, советская балерина Марина Семенова, американский банкир Дэвид Рокфеллер, 41-й президент США Джордж Буш (старший).

В народном календаре сегодня Змеиный праздник. Люди верили, что в этот день «змеи скопляются, идут поездом на змеиную свадьбу». Убивать их считалось опасным: верили, что сородичи загубленных пресмыкающихся начнут жестоко мстить.

Именины в этот день отмечают Василий, Исаакий и Никанор.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, день не подходит для безделья и грусти. Сильные и энергичные люди могут провести его активно, в кругу друзей или посвятив время какому-либо делу. Склонным к созерцанию рекомендуется выбрать тишину и спокойствие, посвятив время прогулкам, чтению книг, общению с близкими.

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