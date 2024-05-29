30 мая приготовим окрошку

29.05.2024 | 17:26

30 мая в России отмечается День окрошки. Это блюдо готовят из свежих овощей, зелени и кваса (некоторые вместо него за основу берут кефир) и едят холодным.

Окрошка придется кстати в жаркие дни – пензенцев ждут несколько таких. По прогнозам Приволжского УГМС, в четверг, 30 мая, в регионе термометр покажет +25...+30 градусов. В последний день весны воздух прогреется до +27...+32. Такая же погода ожидается 1 июня.

Также сегодня отмечается Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом и Международный день феминизма.

В истории 30 мая известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1431 году в Руане была сожжена на костре Жанна д’Арк, в 1631-м во Франции вышло издание под названием La Gazette, после чего слово «газета» оказалось во всех европейских языках, в 1858-м был основан Хабаровск, а в 1896-м в Москве во время празднования коронации Николая II в давке на Ходынском поле погибло около 1,5 тысячи человек.

30 мая родились русский революционер-анархист Михаил Бакунин, знаменитый ювелир Карл Фаберже, советский поэт Лев Ошанин, первый человек, побывавший в открытом космосе - Алексей Леонов, народный артист РСФСР Александр Демьяненко (легендарный Шурик).

В народном календаре сегодня Евдокия Свистунья. По погоде на Евдокию судили, каким будет лето. Также в этот день почитали святого Андроника - избавителя от засухи.

Кроме Андроника и Евдокии, именинники 30 мая - Адриан, Афанасий, Ефросиния и Степан.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня даже для самых сложных задач найдутся решения, если не терять уверенности в себе.