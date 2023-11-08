9 ноября - Международный день антиядерных акций

08.11.2023 | 16:51

Сегодня, 9 ноября, отмечается Международный день антиядерных акций. Общественники устраивают пикеты, демонстрации и мероприятия протеста против развития атомной энергетики и за повышение ее безопасности.

Один из главных вопросов, волнующий сторонников антиядерных движений, - обеспечение безопасности атомных электростанций. Экологи считают, что риск радиационных аварий и катастроф исключить невозможно. По оценкам специалистов, затраты на вывод АЭС из эксплуатации превышают затраты на строительство в 10 раз, а фонды накопления средств для этого до сих пор отсутствуют.

9 ноября отмечается Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. Дата выбрана неслучайно, ведь ночь с 9 на 10 ноября 1938 года вошла в историю Германии как Хрустальная ночь, или Ночь разбитых витрин: произошел массовый еврейский погром. Именно им обозначено начало холокоста, который привел к гибели около шести миллионов евреев.

Также сегодня Всемирный день качества и Всемирный день лизинга.

9 ноября связано еще с двумя историческими событиями, произошедшими в Германии. В этот день в 1923 году был подавлен Пивной путч в Мюнхене, а в 1989-м началось разрушение Берлинской стены - одного из самых известных символов холодной войны.

9 ноября родились создатель сгущенного молока американец Гейл Борден, русский писатель Иван Тургенев, один из основоположников детективного жанра француз Эмиль Габорио, русский теоретик футуризма Велимир Хлебников, народная артистка СССР Александра Пахмутова, советский шахматист, восьмой чемпион мира, международный гроссмейстер Михаил Таль, а также советский инженер, первый организатор часового производства в Пензе Виктор Скорняков.

9 ноября - канун дня святой Параскевы, поэтому в народном календаре его называют Зарок на Параскеву. В этот день было принято давать обет сделать какую-либо сложную работу. Наши предки верили: если задуманное осуществить, Параскева исполнит заветное желание или пошлет здоровье всей семье.

Именины в этот день отмечают Андрей, Афанасий, Вилли, Иван, Капитолина, Максим, Марк, Николай, Сергей и Степан.

убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь называет день опасным: легко поддаться негативному влиянию и наделать глупостей, поэтому лучше ограничить общение.