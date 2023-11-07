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8 ноября - Международный день пианиста

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8 ноября во всем мире отмечается неформальный праздник - День пианиста. К нему имеют отношение не только музыканты, виртуозно владеющие черно-белой клавиатурой, но и поклонники фортепианной музыки, студенты-музыканты, преподаватели и даже мастера, создающие инструмент. Так что если вы можете сыграть хотя бы «Собачий вальс», празднуйте!

А еще 8 ноября в России отмечают День Сибири. Праздник уходит корнями в конец XIX века. В 1881 году император Александр III обратился к жителям этого края с посланием и пожелал им процветания. До Гражданской войны во многих сибирских городах по этому случаю устраивались ярмарки, народные гулянья, позже традиция была забыта, а теперь возрождается.

Также сегодня отличный повод отдохнуть от современных технологий: 8 ноября установили Всемирный день без Wi-Fi. Его инициаторы хотели указать людям на то, что влияние радиоканалов и радиоволн на организм человека пока недостаточно изучено, риск негативного воздействия технологии, без которой сложно представить жизнь, остается.

8 ноября произошло несколько знаменательных событий. В 1943-м в СССР были учреждены военный орден «Победа» и орден Славы трех степеней, в 1961-м вышел в эфир первый выпуск игры клуба веселых и находчивых (КВН), а в 1975-м капитан Валерий Саблин поднял восстание на корабле «Сторожевой» с целью смены партийно-государственного аппарата.

В народном календаре 8 ноября - Дмитриев день, когда было принято справлять поминки по усопшим, как и накануне.

Именины сегодня празднуют Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий и Марк.

8 ноября появились на свет многие творческие люди: писатели Брэм Стокер (автор «Дракулы») и Маргарет Митчелл (ее перу принадлежат «Унесенные ветром»), артисты Вера Комиссаржевская и Ален Делон.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь называет этот день пассивным. Если душа не лежит к активности, а психика перегружена, то сегодня лучше позволить себе отдохнуть.

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