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26 октября - День приятных неожиданностей

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В четверг, 26 октября, в мире отмечается День приятных неожиданностей. Неизвестно, кто был инициатором такого праздника, но с каждым годом сторонников у него становится все больше.

Сегодня они делают сюрпризы и дарят мелочи друзьям, знакомым и даже незнакомым людям.

Приятная неожиданность - не всегда что-то материальное. Можно оказать помощь, послать комплимент или похвалу в сообщении, пригласить кого-нибудь в кафе, ресторан, на выставку или на концерт.

Праздник не только уникален, но и полезен. Согласно исследованиям, совершать положительные поступки полезно для здоровья: укрепляется иммунитет, улучшается настроение и самочувствие, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также сегодня отмечается российский День без бумаги.

26 октября православные христиане чтут Иверскую икону Божией Матери. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. По преданию, икону написал евангелист Лука. На Руси ее очень почитали, молясь об избавлении от разных бытовых неурядиц, утешении в горе, умножении плодородия земли и защите от пожара.

В народном календаре день так и назывался - Иверская. В обычае было устраивать банное обиходье. В парилку приводили даже больных эпилепсией, ведь считалось, что банный дух поможет одолеть болезнь.

26 октября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1824 году в Москве официально открылся Малый театр. В 1863-м в Лондоне появился первый в мире узкоспециальный союз - Футбольная ассоциация. А в 1920-м Совет народных комиссаров издал постановление о продаже русских художественных ценностей за границу.

26 октября появились на свет поэт Андрей Белый, живописец Василий Верещагин, кинорежиссер и сценарист Игорь Масленников, 21-й президент Франции Франсуа Миттеран.

Именины сегодня отмечают Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай и Трофим.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунном календарю, сегодняшний день прекрасно подходит для решения финансовых вопросов, но действовать нужно сообща.

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