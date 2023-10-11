12 октября - День кадрового работника

11.10.2023 | 15:23

12 октября в России празднуется День кадрового работника. Неофициально впервые отмечать его стали в кадровых службах органов внутренних дел, поэтому в качестве даты выбран день создания первых кадровых аппаратов милиции.

Так что если у вас есть знакомые специалисты по подбору персонала, инспекторы отдела кадров или менеджеры по обучению работников, не забудьте поздравить их с праздником.

Кроме того, 12 октября - это Всемирный день борьбы с артритом. Самое опасное, что в группу риска развития данного заболевания может попасть любой человек, от младенца до старика. Но наиболее часто тяжелые ревматические заболевания суставов, связанные с быстрым развитием артрита, поражают работоспособных жителей планеты в возрасте от 30 до 50 лет.

Также во второй четверг второго осеннего месяца отмечается Всемирный день зрения. Целью его проведения является привлечение внимания к проблемам слепоты и нарушений зрения.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, именно 12 октября 1492 года считается официальной датой открытия Америки. В 1810 году в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива (сегодня он больше известен как Октоберфест). В 1931-м открыли главную достопримечательность Рио-де-Жанейро - 30-метровую статую Христа Спасителя. А в 1957-м на экраны кинотеатров вышел легендарный фильм «Летят журавли».

В народном календаре 12 октября - Феофан Милостивый. В этот день было принято охотиться на зайцев и в случае удачи устраивать застолье.

Именины сегодня отмечает Иван.

12 октября родились английский писатель Эдвард Алистер Кроули, советский актер и кинорежиссер Ролан Быков, итальянский оперный певец Лучано Паваротти, советский и российский актер театра и кино Юрий Васильев (первый возлюбленный главной героини мелодрамы «Москва слезам не верит»).

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня хороший день для дружеских встреч, знакомств и свиданий. Для кропотливой работы это не лучшее время.