22 августа - День российского флага

21.08.2023 | 14:47

Сегодня, 22 августа, отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Этот праздник был введен указом Президента РФ в 1994 году.

Он учрежден в память событий 22 августа 1991-го, когда над Белым домом в Москве впервые после революции официально подняли трехцветный российский флаг, ставший государственным символом вместо красного полотнища с серпом и молотом.

В честь этого события пензенцы могут присоединиться к параду «Триколор», который пройдет на Олимпийской аллее. Участников просят надеть белые, красные и синие футболки. При себе необходимо иметь велосипед, роликовые коньки, самокат, гироскутер или скейтборд. Сбор назначен на 11:30 у олимпийских колец.

День 22 августа вошел в историю несколькими знаменательными событиями.

В 1864 году была подписана Первая Женевская конвенция - международно-правовой договор, которым нормируются охрана и облегчение участи раненых и больных во время военных действий.

В 1941 году Государственный комитет обороны СССР принял постановление «О введении водки на снабжение в действующей Красной армии» - так родились знаменитые «наркомовские 100 граммов». Их ежедневно выдавали тем, кто находился на передовой.

22 августа родились французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик Клод Дебюсси, советский писатель Л. Пантелеев (Алексей Иванович Еремеев), американский фантаст Рэй Брэдбери и советская и российская актриса театра и кино Ирина Скобцева.

В народном календаре 22 августа день Матфея Змеесоса, когда отмечается память Матфея - одного из учеников Иисуса Христа, ставшего апостолом вместо Иуды Искариота. На Руси считалось, что в это время змеи цепляются к коровьему вымени и высасывают молоко, поэтому скотину не пасли.

С 22 августа приближение осени чувствовалось все сильнее: воздух остывал, а небо чаще заволакивало тучами. На Руси даже бытовала поговорка «Матфей ненастье подпускает, летний дождь осенним перебивает».

Именины сегодня отмечают Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан и Яков.

Растущая луна - в первой четверти. Лунный календарь называет день удачным для работы и решения различных вопросов. Также сегодня хорошее время для общения и развлечений.