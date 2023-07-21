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22 июля поработаем мозгами

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Сегодня, 22 июля, отмечается Всемирный день мозга. Он был учрежден Всемирной федерацией неврологии. Ежегодно в этот день проводятся различные мероприятия, на которых ведущие специалисты-неврологи, невропатологи и нейрохирурги обмениваются опытом и обсуждают новые методы лечения заболеваний мозга.

А еще в четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли.

В этот день произошло несколько знаменательных событий. В 1099 году властителем Святой земли был избран Готфрид Бульонский, в 1795-м в московском имении графа Шереметева «Останкино» открылся дворец-театр, а в 1894-м в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования.

В народном календаре сегодня Панкратий и Кирилл. На Руси было принято всей семьей пробовать огурцы. Ранним утром хозяйка срывала зеленец и закапывала в тайном месте - на будущий урожай. Кстати, предки употребляли огурцы не только сырыми, но и жареными, как кабачки, и тушеными, и вареными.

22 июля родились русский царь Михаил Федорович Романов, австрийский биолог - основоположник генетики Грегор Мендель, советский авиаконструктор Павел Сухой, французская певица Мирей Матье, целительница Джуна Давиташвили, народный артист России Олег Газманов.

Именины сегодня отмечают Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил и Федор.

Растущая луна - в первой четверти. Лунный календарь обещает спокойный день, подходящий для отдыха и развлечений.

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