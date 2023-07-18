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19 июля - день пирожков с малиновым вареньем

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Сегодня, 19 июля, в России отмечается день пирожков с малиновым вареньем. Вкусный праздник появился в 2015 году для поднятия настроения.

К середине июля малина созревает почти в каждом саду, поэтому присоединиться к торжеству и побаловать себя домашней выпечкой с ягодами может любой желающий. К тому же в этот день принято делиться рецептами приготовления лакомств с малиной.

В истории день 19 июля известен несколькими знаменательными событиями. В 1485 году на Москве-реке была заложена старейшая башня Кремля - Тайницкая, в 1790-м произошло сражение русской и турецкой эскадр в Керченском проливе, а в 1900-м в Париже открылось метро.

В народном календаре сегодня Сысоев день. В старину было принято ходить босиком по росе, которая, как считалось, придает здоровья и исцеляет от хворей. Кроме того, на Сысоя в деревнях начинали варить варенье из черной смородины.

В этот день родились французский художник Эдгар Дега, советский поэт Владимир Маяковский, народный артист РСФСР Василий Ливанов, народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе, советская балерина Наталья Бессмертнова, а также американский оружейник, изобретатель шестизарядного револьвера Сэмюэл Кольт.

Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Марфа, Ульяна и Федор.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь называет день удачным для совершения крупных дел. Это лучшее время для решения финансовых вопросов.

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