8 июля - повод напомнить близким о своей искренней любви

8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. Примером христианской любви и самопожертвования стали святые Петр и Феврония, день памяти которых отмечается 8 июля.
Мощи покровителей семьи и брака хранятся в Муроме. Жители именно этого города предложили идею праздника. Он является отличным поводом лишний раз выразить близким свою искреннюю любовь.
Почти в каждой семье есть аллергик. Распространенность этого заболевания стала поводом для учреждения Всемирного дня борьбы с аллергией. Он отмечается ежегодно с 2005-го, а его цель - рассказать общественности о симптомах и профилактике недуга.
Также сегодня День зенитно-ракетных войск Вооруженных сил России - они появились 8 июля 1960 года.
8 июля произошло несколько важных исторических событий. Так, в этот день в 1497 году экспедиция Васко да Гамы покинула Лиссабон и отправилась в морское плавание с целью доказать, что Африку можно обогнуть с юга.
В СССР в 1944 году были учреждены звание и орден «Мать-героиня», орден «Материнская слава», медаль «Материнская доблесть».
В народном календаре сегодня день Петра и Февронии. После него крестьяне ожидали еще 40 жарких дней.
Также считалось, что с 8 июля начинают водить хороводы русалки, поэтому при купании нужно быть особенно внимательным и аккуратным, иначе утащат на дно.
Именины сегодня отмечают Василий, Давид, Денис, Константин, Петр, Семен и Федор.
8 июля родились певица Жанна Фриске, миллиардер Джон Рокфеллер, американский политик и банкир Нельсон Рокфеллер, а также советский авиаконструктор Николай Поликарпов.
Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, наступил день, когда энергия бьет ключом, а все дела удаются на ура. Это лучшее время для решения финансовых вопросов.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀