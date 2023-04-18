19 апреля отметим День подснежника

18.04.2023 | 14:31

Сегодня, 19 апреля, отмечается весенний праздник День подснежника. Галантус (Galanthus) - латинское название белого колокольчика, которое переводится как «молочный цветок». В разных странах его именуют по-разному: англичане - снежной каплей или снежной сережкой, чехи - снежинкой, немцы - снежным колокольчиком, а россияне - подснежником.

Жители Сурского края, как и соседних регионов, по традиции называют подснежником прострел раскрытый (сон-траву) - растение, напоминающее пушистый сиреневый тюльпан с желтой сердцевиной. Прострел раскрытый занесен в Красную книгу.

Также 19 апреля празднуется День российской полиграфии, учрежденный в 2014 году. Сегодня поздравляют не только людей, стоящих у печатного оборудования, но и дизайнеров, редакторов, менеджеров, инженеров, труд которых связан с полиграфией как отраслью.

Профессиональный праздник сегодня отмечают и сотрудники юридической службы Министерства внутренних дел России. Эти специалисты совершенствуют нормативно-правовое регулирование сферы внутренних дел, повышают правовую культуру личного состава, защищают интересы системы министерства в судах.

Кроме того, сегодня День работника ломоперерабатывающей отрасли России.

А с 2019 года 19 апреля отмечается День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

В историю 19 апреля вошло несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1783 году увидел свет манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России, в 1935-м в СССР было основано добровольное спортивное общество «Спартак», в 1943-м организовано Главное управление контрразведки «Смерш», а в 1970-м с конвейера сошел первый автомобиль ВАЗ-2101, ласково именуемый в народе «копейкой».

В народном календаре сегодня Евтихий Тихий и Ерема Пролетный. По погоде в этот день судили об урожае хлеба: отсутствие ветра сулило хороший.

19 апреля родились советский режиссер кино- и мультипликационных фильмов, мастер сказочного жанра Александр Птушко, советские писатели Вениамин Каверин и Георгий Марков, российская теннисистка, призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Мария Шарапова.

Именины 19 апреля отмечают Григорий, Иван, Павел, Петр, Севастьян и Яков.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, этот день не подходит для усердной работы, стоит отложить ее до лучших времен.