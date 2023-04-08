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9 апреля - Вербное воскресенье и День войск ПВО

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Сегодня, 9 апреля, христиане отмечают вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Этот праздник отмечается перед Пасхой. Верующие приходят с ветками, как правило, ивовых растений: вербы, ивы, ветлы или других деревьев, которые первыми распускаются весной, - как олицетворением тех, что несли иудеи, встречавшие Иисуса в Иерусалиме.

В России сегодня, во второе воскресенье месяца, отмечается День войск противовоздушной обороны (День войск ПВО). Основные задачи ПВО - боевое дежурство, разведка воздушного нападения противника и оповещение прикрываемых войск, уничтожение средств воздушного нападения противника в полете, участие в ведении противоракетной обороны на театрах военных действий.

В этот день в истории произошел ряд знаменательных событий. В 1699 году Петр I издал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки», в 1782-м в Париже открылся один из крупнейших театров «Одеон», а в 1963-м американец Дуглас Энгельбарт получил премию в размере 10 000 долларов за изобретение компьютерной мышки.

В 1963 году он открыл исследовательскую лабораторию, где было запущено сразу несколько компьютерных проектов, в том числе гипертекстовая электронная база данных NLS (oNLine System) и разработанное под нее устройство.

Конечная версия NLS была представлена 9 декабря 1968 года и произвела фурор. Этот день считается днем рождения компьютерной мыши. Примечательно, что она не предназначалась для общего пользования вплоть до середины 1980-х годов.

9 апреля родились поэт Шарль Бодлер, певец Поль Робсон, скульптор Эрнст Неизвестный, актер Жан-Поль Бельмондо, государственный деятель Виктор Черномырдин и актриса Елена Кондулайнен.

В народном календаре 9 апреля - Матрена Полурепица. Этот день считался подходящим, чтобы разобрать запасы репы. Половина овощей отделялась на семена, оставшиеся корнеплоды шли в пищу. Предки на Матрену судили о предстоящей погоде по чибисам: если птица летит низко, долго будут стоять сухие дни.

Именины у Александра, Ефрема, Ивана, Макара, Матроны (Матрены) и Павла.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня достаточно одного слова и даже взгляда, чтобы разгорелся конфликт.

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