2 апреля - День детской книги и праздник геологов

01.04.2023 | 14:55

Сегодня, 2 апреля, самый подходящий день, чтобы вспомнить суперхит 60-х годов прошлого века: «Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветра и солнца брат!». Потому что в первое апрельское воскресенье в России отмечается День геолога.

Примечательно, что первым государственным поисково-разведочным учреждением в стране стал Приказ рудокопных дел, созданный Петром I в 1700 году. Через 20 лет он был преобразован в Берг-коллегию, а в 1807-м ее реорганизовали в Горный департамент. В 1882 году образовался Геологический комитет, ставший главным государственным учреждением Российской империи по этому профилю.

2 апреля, в день рождения Ганса Христиана Андерсена, празднуется Международный день детской книги. К нему приурочены различные мероприятия по пропаганде литературы для ребят разного возраста. А раз в два года 2 апреля присуждается главная и самая престижная среди детских авторов награда - международная премия имени Г. Х. Андерсена.

Также сегодня отмечается День единения народов Беларуси и России. 26 лет назад в этот день президенты двух стран, Борис Ельцин и Александр Лукашенко, подписали договор об образовании Сообщества России и Беларуси.

2 апреля произошло еще несколько важных исторических событий. В 1698 году Петр I побывал на заседании английского парламента, в 1833-м вышло в свет полное издание «Евгения Онегина», а в 1912-м в печати впервые упомянули слово «джаз».

В народном календаре 2 апреля - Фотинья Колодезница, когда на Руси особо почитали воду из колодцев. Считалось, что на Фотинью она становилась целебной. Верили, что, если ею умыться, можно излечиться от разных болезней, прежде всего от лихорадки.

Также в это время предки славили лен - развешивали на заборах и поленницах красивые вещи из него. А девушки водили хороводы с длинными льняными полотенцами, чтобы привлечь женихов.

Именины отмечают Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей и Ульяна.

2 апреля родились, помимо Ганса Христиана Андерсена, итальянский путешественник и писатель Джакомо Казанова, французский романист Эмиль Золя, советский и российский джазовый музыкант Олег Лундстрем, советский артист цирка Вальтер Запашный.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь предлагает отложить все важные дела и провести день в уединении и покое.