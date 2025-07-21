22 июля - Всемирный день мозга

21.07.2025 | 10:19

Сегодня, 22 июля, отмечается Всемирный день мозга. Он был учрежден Всемирной федерацией неврологии. Ежегодно в этот день проводятся различные мероприятия, на которых ведущие специалисты-неврологи, невропатологи и нейрохирурги обмениваются опытом и обсуждают новые методы лечения заболеваний мозга.

22 июля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1099 году властителем Святой земли был избран Готфрид Бульонский, в 1795-м в московском имении графа Шереметева Останкино открылся дворец-театр, а в 1894-м в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования.

В этот день родились русский царь Михаил Федорович Романов, австрийский биолог - основоположник генетики Грегор Мендель, советский авиаконструктор Павел Сухой, французская певица Мирей Матье, целительница Джуна Давиташвили, народный артист России Олег Газманов и актер, сценарист, режиссер Иван Охлобыстин.

В народном календаре сегодня Панкратий и Кирилл. На Руси было принято всей семьей пробовать огурцы. Ранним утром хозяйка срывала один и закапывала в тайном месте - на будущий урожай.

Кстати, предки употребляли огурцы не только сырыми, но и жареными, как кабачки, и тушеными (с мясом), и вареными (в супе).

Именины 22 июля отмечают Александр, Андрей, Кирилл, Константин, Михаил, Панкрат и Федор.

Убывающая луна в четвертой четверти. Согласно лунному календарю в этот день вероятны перепады настроения. Нужно стараться относиться ко всему происходящему спокойно и даже с юмором.