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31 марта - День резервного копирования

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31 марта надо сделать копии всех информационных материалов и файлов на компьютере: сегодня во всем мире отмечается День резервного копирования, или Backup Day.

Он был учрежден по инициативе одного из американских новостных агентств с целью привлечь внимание пользователей компьютеров к необходимости сохранения данных и безопасности работы в интернете.

Дата проведения важного для каждого из нас мероприятия выбрана неслучайно: по наблюдениям организаторов Backup Day, хакерские атаки приходятся чаще всего на 1 апреля.

Практика показывает, что программисты-хулиганы любят устраивать такие «шуточки» и рассылают вирусы или вредоносные программы, которые уничтожают данные.

31 марта парижане отмечают день рождения Эйфелевой башни - самой известной и популярной достопримечательности французской столицы.

Сооружение воздвигли в 1889 году к международной выставке, которая открывалась в Париже. Башня должна была оформить аркой выход к павильонам.

Французы, увидев гигантскую конструкцию, начали возмущаться и высказывать свои претензии не только властям Парижа, позволившим установить такую уродливую архитектурную композицию, но и ее создателю Гюставу Эйфелю.

Мастер на все замечания и критику гордо отвечал: «Франция будет единственной страной, располагающей таким грандиозным флагштоком».

Действительно, 31 марта 1889 года он водрузил на вершину 300-метровой конструкции французский флаг. Сегодня Эйфелева башня является самым узнаваемым архитектурным сооружением Парижа и, безусловно, его символом.

Знаменательно 31 марта и другими историческими событиями. В 1284 году основали первый колледж Кембриджского университета, в 1893-м году Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, названную молнией. В 1954-м СССР обратился к НАТО с инициативой принять его в члены организации. Североатлантический альянс через некоторое время отверг это предложение. А в 1966 году в СССР был осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны. И наконец, в этот день в 1999 году на экраны США вышел фильм братьев Вачовски «Матрица», практически сразу обретший культовый статус.

В народном календаре сегодня Кирилл - Дери Полоз. Крестьяне называли его так, потому что 31 марта снега уже практически не было и у саней можно было ободрать полозья. Наши предки отмечали: если на Кирилла зацвела мать-и-мачеха, морозы отступили окончательно.

Именинники в этот день Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья и Трофим.

31 марта родились композиторы Йозеф Гайдн и Иоганн Себастьян Бах, французский философ Рене Декарт, русский театральный деятель и меценат Сергей Дягилев, детский писатель Корней Чуковский, актеры Александр Збруев, Владимир Винокур, певица Лайма Вайкуле и хоккеист Павел Буре.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня в организме происходит пробуждение мощных сил. Можно увидеть, как реализуется то, что задумалось или наметилось в начале лунного месяца.

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