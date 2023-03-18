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19 марта поздравим подводников и работников ЖКХ

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Сегодня, 19 марта, в России отмечают профессиональный праздник моряков-подводников.

Впервые в классификацию военных судов новый разряд кораблей - подводные лодки - был включен в 1906 году указом императора Николая II. Тогда 19 марта в состав российского флота вошли 10 субмарин. Современный военный флот страны оснащен атомными и дизель-электрическими подводными лодками и крейсерами стратегического назначения.

Россиянам третье воскресенье марта известно как День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Представители этой отрасли трудятся, чтобы в квартирах и домах всегда были вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. Постарайтесь сегодня поздравить сотрудников сферы ЖКХ с их профессиональным праздником.

Сегодня также отмечается День клиента. Праздник появился недавно - в 2010 году. В этот день работникам сферы услуг рекомендуется проявлять особое радушие при встрече любимых клиентов и делать им скидки.

19 марта в истории произошло несколько знаменательных событий . В 1474 году в Венеции впервые был принят закон об охране авторских прав на изобретения. В 1899 году открылась первая в Санкт-Петербурге станция скорой помощи. В 1922-м в Москве была сдана в эксплуатацию радиопередающая башня (Шуховская).

19 марта родились исследователь Африки Давид Ливингстон, физик Фредерик Жолио-Кюри, «крепкий орешек» Брюс Уиллис, летчик-ас Александр Покрышкин, кинорежиссер Лев Кулиджанов, политик и экономист Егор Гайдар, оперный певец Борис Штоколов, артисты эстрады Валерий Леонтьев и Надежда Бабкина, балерина Нина Ананиашвили.

В народном календаре сегодня Константиновы круги. На Руси издавна в этот день считалось обязательным вытоптать снег вокруг колодца, чтобы в него не стекала грязная вода. Также наши предки подмечали: если 19 марта дятел продолжительное время стучит по дереву, следует ждать долгих холодов.

Именинники в этот день - Аркадий, Елена, Константин, Максим, Марфа, Федор и Юлиан.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь обещает сегодня множество открытий, прозрений и озарений.

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Источник — фото pixabay.com
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