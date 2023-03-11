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12 марта поблагодарим за труд геодезистов и картографов

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Сегодня, 12 марта, во второе воскресенье месяца, в России профессиональный праздник отмечают геодезисты и картографы.

Немногие знают, что первым печатным вариантом карты Руси стала карта земель Московского княжества, датированная 26 января 1525 года. А в 1667 году была составлена карта Сибири, копия которой сохранилась в Стокгольмском государственном архиве. Сама профессия появилась позже: в марте 1720 года в России по приказу Петра I были начаты первые картографические съемки.

И сегодня труд картографов и геодезистов важен: именно эти специалисты создают карты и атласы, без которых невозможна современная жизнь.

Также 12 марта в стране отмечается День работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ. Лучшим из них вручают государственные и ведомственные награды. Кроме того, в этот день принято поздравлять ветеранов и вспоминать погибших при исполнении служебного долга.

12 марта произошло несколько важных исторических событий. Именно в этот день в 1365 году был основан Венский университет, в 1832-м в балете впервые использовали пачку - пышную многослойную юбку, в 1918-м Москве возвратили статус столицы, в 1940-м был подписан договор о завершении советско-финской войны, а в 1968-м остров Маврикий получил независимость от Англии.

В этот день родились художник Василий Баженов, естествоиспытатель и общественный деятель Владимир Вернадский, писатель-фантаст Гарри Гаррисон, драматург и писатель-сатирик Григорий Горин, народный артист СССР Зураб Соткилава, актриса и певица Лайза Минелли, заслуженная артистка России Ирина Понаровская.

В народном календаре 12 марта Прокоп Перезимний, которого наши предки также называли Дорогорушителем. На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать. Поэтому, прежде чем пуститься в путь, прислушивались к капели: если она была обильной, со двора лучше не выезжать.

Именины сегодня отмечают Макар, Михаил, Нисон, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь обещает: любое дело, начатое сегодня, завершится успехом.

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Источник — фото pixabay.com
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