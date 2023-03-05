6 марта - Международный день зубного врача

05.03.2023 | 08:24

6 марта отмечается Международный день зубного врача. Именно эти специалисты избавляют нас от мучительной, сводящей с ума боли, исправляют прикус, лечат десны.

Кстати, стоматологи отмечают, что женщины переносят лечение гораздо спокойнее мужчин, а вот представители сильной половины человечества нередко панически боятся одного вида врачебного кресла и инструментов. Но благодаря развитию науки и внедрению новых технологий визит к дантисту все меньше напоминает экзекуцию.

Кстати, День зубного врача не случайно отмечают именно сегодня: 6 марта 1790 года личный зубной врач Джорджа Вашингтона изобрел стоматологический бор. Это была крупногабаритная машина с ножным приводом, с ее помощью Гринвуд изготовил для Вашингтона четыре съемных зубных протеза.

Также сегодня в России - День театрального кассира. Отмечать этот праздник в первый понедельник марта в 2009 году предложил Санкт-Петербургский государственный драматический театр «Приют комедианта».

Труд театральных кассиров не всегда заметный, но очень важный: именно они помогают зрителям ориентироваться в культурной жизни города и в то же время обеспечивают материальное благополучие учреждений культуры.

6 марта произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1899 году немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на аспирин, в 1925-м в свет вышел первый номер газеты «Пионерская правда», а в 1986-м межпланетная станция «Вега-1» выполнила программу исследований кометы Галлея.

6 марта родились итальянский скульптор, живописец, поэт эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, советский кинорежиссер и сценарист народный артист СССР Марк Донской, польский сатирик и поэт, автор известных афоризмов Станислав Ежи Лец, колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес, советский и российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

В народном календаре сегодня Тимофей Весновей. Прежде считали, что именно с сегодняшнего дня начинают дуть теплые ветры. Название было дано в честь преподобного Тимофея, жившего в VIII веке и, как верили, умевшего исцелять больных и изгонять злых духов. «Тимофей Весновей - уж тепло у дверей», - говорили крестьяне.

Считалось, что какова на Весновея погода, такой будет и вся весна. Поэтому земледельцы очень надеялись, что день будет солнечным и теплым. А вот если шла гроза, действовали другие приметы: гром при северном ветре обещал холода, при восточном - теплую и сухую погоду, при южном - просто тепло.

Именины сегодня отмечают Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит: день признан самым счастливым в этом лунном месяце. Сейчас самое время дать старт важному делу или наконец приняться за то, что давно откладывалось в ожидании подходящего момента. Если же предприятию мешает плохое настроение, можно сбросить стресс, занявшись спортом.