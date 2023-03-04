5 марта выключим гаджеты ради реального общения

04.03.2023 | 13:46

Наверное, нет такого ребенка, который был бы равнодушен к мультфильмам и детским передачам. Сегодня, 5 марта, следует сказать спасибо тем, кто радует маленьких зрителей и слушателей теле- и радиопрограммами, потому что в первое воскресенье месяца отмечается Международный день детского телевидения и радиовещания.

Сегодня следует отказаться от виртуального общения и встретиться с друзьями и родственниками, чтобы, глядя друг другу в глаза, обсудить важные вопросы или, напротив, поболтать о пустяках. Таким образом вы отметите Международный день выключенных гаджетов. Его цель - отвлечь людей от виртуального мира и предложить им оценить всю красоту реальности.

5 марта вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1711 году в этот день указом Петра I был учрежден Сенат, в 1914-м образована студия «Ленфильм», в 1946-м линию раздела Европы назвали «железным занавесом».

В этот день родились немецкий композитор и органист Георг Фридрих Гендель, русский писатель и поэт Василий Тредиаковский, немецкая революционерка Роза Люксембург, советский поэт, автор многих песен Алексей Фатьянов, советский поэт-фронтовик Семен Гудзенко, народная артистка России Елена Яковлева.

В народном календаре сегодня день Катыша. Так преобразовалась в русском языке фамилия Льва Катанского, христианского епископа и святителя VIII века. В этот день было принято в последний раз кататься с горок. Считалось: кто дальше всех уедет, тот счастье свое продлит.

Именины в этот день отмечают Антон, Афанасий, Василий, Варлаам, Давид, Денис, Иван, Игнатий, Корнилий, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Пахом, Савва, Самсон, Сергей, Тихон, Федор, Филипп, Фома и Ярослав.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь называет день благоприятным для общественных мероприятий, групповых контактов, накопления информации. Во второй половине дня возможны перепады настроения.