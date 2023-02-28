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1 марта - День кошек

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Сегодня, 1 марта, в первый день весны в России отмечается День кошек. Этот праздник учредили в 2004 году. Дату установили Московский музей кошек и редакция журнала и газеты «Кот и пес».

В России обитают представители двух подсемейств семейства кошачьих, три рода и двенадцать видов. Мурлыки не только истребители вредных грызунов, но и отличные компаньоны и друзья.

Любой знает, как поладить с кошкой: обращаться с ней нужно уважительно, не повышать голос, поощрять хорошее поведение, гладить - за ушами и под подбородком.

Добрые и ласковые слова сегодня стоит адресовать не только кошкам, но и друзьям, близким и даже незнакомцам: 1 марта - Всемирный день комплимента. Слово «комплимент» происходит от французского «любезность», а значит, добрый отзыв порадует каждого.

Также сегодня можно отпраздновать День экспертно-криминалистической службы системы МВД России, День хостинг-провайдера в России и День джигита.

1 марта произошло несколько важных исторических событий. В 1555 году Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний, в 1872-м в Йеллоустоуне открылся первый национальный парк США, в 1873-м Ремингтон запустил в производство модель первой пишущей машинки, а в 1954 году американцы произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини.

В народном календаре 1 марта - Ярилин день. Ярило - бог солнца и плодородия у древних славян. Наши предки в этот день отмечали приход нового года, поэтому не работали. Традиция сохранялась вплоть до XIX века.

Именины сегодня отмечают Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил и Юлиан.

В этот день родились итальянский живописец эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, японский писатель Акутагава Рюноскэ, американский музыкант Гленн Миллер, советский и российский конструктор ракетной техники Борис Черток, композитор Евгений Дога, артист Борислав Брондуков и поп-певец, бывший солист группы Modern Talking Томас Андерс.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает, что сегодня вас могут сильно обидеть, но стоит гнать мысли об отмщении прочь, не пытаться ранить в ответ. В целом день будет нервозным, полным негативных событий и отрицательных эмоций.

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