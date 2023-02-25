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Не забудь!

26 февраля - Прощеное воскресенье Масленицы

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Сегодня, 26 февраля, не забудьте попросить прощения у всех, кого вы могли чем-то обидеть, пусть даже не желая того. Недаром нынешний день называется Прощеным воскресеньем - он завершает шумную и хлебосольную Масленую неделю и становится первым шагом к Великому посту.

А после того как вы услышите в ответ «Бог простит, и я прощаю!», можно с легкой душой идти на празднование широкой Масленицы и от души повеселиться: поесть блинов с горячим чаем, полюбоваться на тех, кто покоряет столб с петухом на верхушке, попытаться штурмом взять снежную крепость, поводить хоровод и проводить зиму сжиганием ее чучела.

А еще 26 февраля в мире отмечается замечательный праздник - День неторопливости, иначе именуемый Днем медлительности. Поэтому забудьте о суете, нервозности и спешке. Наслаждайтесь завтраком (непременно с блинами!), общением с близкими людьми, прогулкой, чтением книги, просмотром любимого фильма и другими мелочами, превращающими каждый момент в наслаждение.

Примечательно, что впервые этот праздник отметили в 2007 году эмоциональные и активные итальянцы. Они решили день в году посвящать милым повседневным мелочам. В этот день в Риме проводится «Медлительный марафон», участником которого может стать любой желающий. Дистанцию в 300 метров нужно преодолеть не быстрее чем за 87 минут, ни разу не останавливаясь. А в Милане 26 февраля чрезмерно торопящимся прохожим даже выписывают символические штрафы.

26 февраля в истории случилось несколько знаменательных событий. В этот день в 1712 году был основан Тульский оружейный завод, в 1878-м появился термин «микроб», в 1935-м прошли первые испытания радара, в 1936-м в Германии выпустили первый автомобиль Volkswagen.

26 февраля родились французский классик Виктор Гюго, изобретатель джинсов Леви Страусс, соратница и супруга Владимира Ленина Надежда Крупская, русский философ, историк и общественный деятель Петр Струве, народный артист РСФСР Евгений Жариков.

В народном календаре 26 февраля - Мартинианов день. Считалось, что Мартиниан помогает сохранить семью и избавиться от соблазнов. На Руси в этот день молились об укреплении семьи и брака, просили согласия и мира в доме. Мартинианов день также называли светлым: ночью выходили во двор и окликали звезды, чтобы их свет прибавил зоркости глазам.

Именинники 26 февраля - Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Светлана и Тимофей.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь советует очень бережно относиться к словам и пожеланиям: сегодня на них очень чутко откликается вся окружающая природа, и все сказанное (и хорошее, и плохое) имеет шанс претвориться в жизнь.

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