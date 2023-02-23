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Не забудь!

24 февраля - Власьев день, или Коровий праздник

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Сегодня, 24 февраля, ни в мире, ни в России не отмечается каких-либо крупных праздников. А вот у наших предков этот день был особенным. Его в народном календаре называли Власьев день, или Коровий праздник.

Если учесть, какую роль домашний скот и лошади играли в жизни крестьянства, то не стоит удивляться тому, что этим животным посвящали целые ритуалы. На Власьев день устраивали многолюдные молебны и освящали караваи ржаного хлеба, которые хозяйки потом скармливали скоту.

В этот день старались не работать - считалось, что это поможет спасти домашних животных от падежа. Также на Власия начинались и базары по продаже скота, когда можно было выгодно продать или купить корову.

Впрочем, не для всех животных этот день был радостным - напротив, для кого-то он становился последним. На Власия принято было закалывать бычка, телушку или свинку и угощаться жарким. И это было рациональным решением: к концу зимы кормов оставалось мало, держать лишнюю скотину становилось невыгодно. А так как предстоял долгий Великий пост, то крестьяне запасались силами в мясоед.

Коровий праздник служил приметой скорого тепла: считалось, что на Власия стоят последние зимние холода.

24 февраля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1582-м Папа Римский Григорий XIII издал буллу о переходе на григорианский календарь, в 1852 году Николай Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», в 1938-м была выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим волокном, а в 1973-м в телеэфир впервые вышла передача «Очевидное - невероятное».

24 февраля родились русский адмирал Федор Ушаков, один из братьев-сказочников Вильгельм Гримм, актриса театра и кино Елена Соловей, французский композитор Мишель Легран, советская эстрадная певица Майя Кристалинская и основатель и руководитель корпорации Apple Стивен Джобс.

Именины отмечают Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар и Порфирий.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь гласит: во второй половине дня с большой долей вероятности может произойти конфликтная ситуация. Старайтесь сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

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