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20 февраля встречаем Масленицу

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Сегодня, 20 февраля, начинается Масленица. Это древний славянский праздник с многочисленными традициями. Масленицу отмечают все неделю, проводы зимы подразумевают гулянья, забавы, приготовление блинов и сжигание чучела.

У каждого дня Масленой недели есть свое название. Понедельник - Встреча, вторник - Заигрыши, среда - Лакомка, когда на блины приглашаются зятья с женами, четверг - Разгуляй, время санных катаний, пятница - Тещины вечерки: зятья зовут тещ на угощение, суббота - Золовкины посиделки.

Воскресенье, последний день Масленой недели, называется Прощеным. Принято просить друг у друга прощения, навещать родственников, друзей, знакомых. Ну а заканчивается этот день сжиганием чучела Масленицы.

20 февраля есть повод вспомнить присказки типа «нет в мире совершенства» и порассуждать, «отчего одним - все, а другим - ничего». Потому что сегодня Всемирный день социальной справедливости.

Впервые международный праздник прошел в 2009-м, а в 2023-м он отмечается в 14-й раз.

Цель организаторов Дня справедливости - напомнить о необходимости искоренения нищеты, обеспечения людей достойной работой, достижения равноправия мужчин и женщин, а также установления социального благосостояния и всеобщей справедливости для всех.

Сегодня любители сладкого смогут присоединиться к празднованию Дня пирожных. И пусть основные мероприятия пройдут в Исландии (ведь это традиционная для этой страны дата) и есть полагается особые пирожные bollur, все равно можно побаловать себя десертом.

20 февраля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1872 году в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей, в 1940-м впервые на экранах появилась мультипликационная пара кота Тома и мышонка Джерри. В 1975-м был учрежден День войск противовоздушной обороны, а в 1986-м на космическую орбиту вывели научную станцию «Мир».

20 февраля родились Герой Советского Союза генерал-майор Лев Доватор, народный целитель Порфирий Иванов, супермодель Синди Кроуфорд и рок-музыкант Курт Кобейн.

В народном календаре сегодня День Луки. На Руси пекли пироги с луком, часть которых раздавалась беднякам и нищим. Полагали, что все отданное вернется сторицей.

Кроме того, день считался самым подходящим для приготовления целебных снадобий из кореньев и трав, особенно из лапчатки, листочки которой напоминают крест. В народе ее называли могущницей, то есть растением, в котором заключена большая сила. От этого слова произошло второе название Дня Луки - Могущница.

Именины 20 февраля отмечают Александр, Алексей, Лука и Петр.

Сегодня новолуние. Лунный календарь гласит, что это самые спокойные и светлые из всего лунного месяца сутки. 20 февраля - день прощения, покаяния, подведения итогов за месяц, раздачи старых долгов. Самое время навестить близких, встретиться с друзьями; можно также навести порядок в доме.

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