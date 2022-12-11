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12 декабря - День Конституции России

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Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции. В этот день в 1993 году основной закон страны был принят на референдуме, а 25 декабря его текст опубликовала «Российская газета».

С 1994 года 12 декабря оказалось в числе «красных дней календаря» - государственных праздников. Однако в 2004-м, после принятия Госдумой РФ поправок к трудовому кодексу, День Конституции перестал быть выходным. В июле 2005-го праздник был причислен к памятным датам России.

12 декабря отмечается Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Пандемия COVID-19 вскрыла проблемы системы во многих странах. Масштабы кризиса подчеркнули острую необходимость в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения.

В историю 12 декабря вошло решением Политбюро ЦК КПСС о вводе советских войск в Афганистан в 1979 году. Также в этот день в 1817 году в Москве состоялось открытие Манежа, в Великобритании была основана Ассоциация настольного тенниса, а в 2012-м начались торжества по случаю 850-летия собора Парижской Богоматери.

В этот день родились русский историк и писатель Николай Карамзин, французский романист Гюстав Флобер, певец Фрэнк Синатра, композитор Владимир Шаинский, советские актеры Леонид Быков и Виталий Соломин, артистка Клара Новикова, советский и российский путешественник Федор Конюхов.

В народном календаре сегодня Парамон Зимоуказитель. Считалось, что в этот день можно предсказывать погоду: ясное утро предвещало отсутствие осадков весь месяц, а метель грозила затянуться на целую неделю. В этот день у крестьян было принято счищать с крыш домов снег, причем ни в коем случае не лопатой, а веником или метлой.

Именины 12 декабря отмечают Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей и Федор.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает, что энергетика дня негативна, и рекомендует остаться сегодня дома, никуда не выходить. Сейчас самое подходящее время, чтобы очистить все материальное и духовное: мысли, душу, совесть, тело, дом. Также рекомендуется посидеть у камина, костра или просто при свечах и мысленно покаяться в нехороших мыслях и поступках.

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