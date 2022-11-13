14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом

13.11.2022 | 08:11

Сегодня, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом - заболеванием, при котором поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина или организм не может его эффективно использовать.

Дата выбрана в 1991 году неслучайно: 14 ноября 1891-го родился канадский ученый Фредерик Бантинг, применивший инсулин. Пока не было средства для борьбы с этим недугом, диагноз «сахарный диабет» был равносилен смертельному приговору. В январе 1922 года Бантинг сделал инъекцию 14-летнему мальчику-диабетику и спас его от смерти. Открытие Фредерика Бантинга и его коллеги Чарльза Беста сохранило жизнь миллионам людей, позволяя держать болезнь под контролем.

За последние десятилетия диабет стремительно распространяется по планете. Если в 1980 году в мире им страдали 108 млн взрослых людей, то в 2014-м - 422 млн. Поэтому стоит прямо сегодня задуматься о здоровом образе жизни и правильном питании, чтобы снизить риск этого тяжелого заболевания.

14 ноября отмечается Международный день логопеда. Попробуйте без запинки произнести популярную скороговорку «Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет» - логопед сделает это блестяще. К помощи таких специалистов прибегают многие люди, страдающие затруднениями речи. Профессиональный праздник пока еще не стал официальным и отмечается в узком кругу.

Неофициален и праздник российских социологов. 14 ноября 1901 года в Париже открылась Русская высшая школа общественных наук. Ряд специалистов считает ее первым в истории науки опытом социологического факультета. По этой причине дата и была выбрана для Дня социолога.

В Белоруссии сегодня День кузнеца, а в Индии - День детей.

В истории 14 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В 1888 году в Париже торжественно открыли Институт Пастера, в 1920-м Севастопольскую бухту покинули последние корабли с белогвардейцами, в 1936-м на базе Центрального бюро погоды образовали Центральный институт погоды.

14 ноября родились создатель первого парохода Роберт Фултон, французский художник Клод Моне, первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, шведская писательница Астрид Линдгрен и 66-й госсекретарь США Кондолиза Райс.

В народном календаре 14 ноября - Кузьминки, в память о святых братьях Косьме и Дамиане. Юноши обучились врачебному делу и лечили страждущих бесплатно, оттого их назвали бессребрениками.

В этот день в очередной раз встречали зиму. «Кузьминки - осени поминки», говорили в народе и справляли «курьи именины»: зажиточные селяне дарили птиц бедным родственникам, а крестьянки - барыням, получая в ответный подарок ленты. Таких кур не убивали, а, напротив, держали в почете, считая их яйца целебными.

Именины сегодня празднуют Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня заняться духовным ростом. В этот день следует усмирить гордыню, отказаться от зависти и недоброжелательности. День благоприятен и для бизнеса, работы, и для домашних дел, общения, новых знакомств.