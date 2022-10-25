26 октября - День приятных неожиданностей

25.10.2022 | 14:46

В среду, 26 октября, в мире отмечается День приятных неожиданностей. Неизвестно, кто же был инициатором такого праздника, но с каждым годом сторонников Дня приятных неожиданностей становится все больше.

Сегодня они делают сюрпризы и дарят мелочи друзьям, знакомым и даже незнакомым людям.

Приятная неожиданность не всегда что-то материальное. Можно оказать помощь, послать комплимент или похвалу в сообщении, пригласить кого-нибудь в кафе, ресторан, на выставку или концерт.

Праздник не только уникален, но и полезен. Согласно исследованиям, делать приятное другим, совершать положительные поступки полезно для здоровья: укрепляется иммунитет, улучшается настроение и самочувствие, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

26 октября православные христиане чтут Иверскую икону Божией Матери. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. По преданию, икону написал евангелист Лука. На Руси ее очень почитали, молясь об избавлении от разных бытовых неурядиц, утешении в горе, умножении плодородия земли и защите от пожара.

В народном календаре день так и назывался - Иверская. У наших предков в обычае было устраивать на него банное обиходье. В парилку даже приводили больных эпилепсией, ведь считалось, что банный дух поможет одолеть болезнь.

26 октября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1824 году в Москве был официально открыт Малый театр. В 1863-м в Лондоне появился первый в мире узкоспециальный союз - Футбольная ассоциация. А в 1920-м Совет народных комиссаров издал постановление о продаже за границу русских художественных ценностей.

26 октября появились на свет поэт Андрей Белый, живописец Василий Верещагин, кинорежиссер и сценарист Игорь Масленников, 21-й президент Франции Франсуа Миттеран, футболист Дмитрий Сычев.

Именины сегодня отмечают Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай и Трофим.

Новолуние. Согласно лунном календарю, сегодняшний день прекрасно подходит для решения финансовых вопросов и начала больших проектов.