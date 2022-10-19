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20 октября поздравим с праздником поваров

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В четверг, 20 октября, более чем в 70 странах мира отмечается Международный день повара. Он был учрежден в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ.

В этот день профессионалы проводят дегустации и конкурсы мастерства, готовят экспериментальные и классические блюда - словом, представляют свое искусство во всей красе.

Далеко не все знают, что Кулиной звали кухарку древнегреческого бога врачевания Асклепия (у римлян - Эскулап) и его дочери Гигиеи, хранительницы здоровья. Первые записанные рецепты появились в Вавилоне, Древнем Египте, Китае и странах Арабского Востока. А в России кулинария начала развиваться в XVIII веке.

Также сегодня Международный день авиадиспетчера. На этих специалистов возложена огромная ответственность: они обеспечивают безопасное и упорядоченное движение самолетов.

20 октября в России - День военного связиста, его установили в 2006 году.

Сегодня отмечают Международный день ленивца. Установили праздник в 2010 году, чтобы привлечь внимание общественности к этому животному, обитающему в Центральной и Южной Америке. К этому дню приурочены фотовыставки, показ документальных фильмов, выступление зоологов.

Большую часть времени ленивцы проводят на деревьях. На земле животные уязвимы для хищников, поэтому спускаются редко. Спят они около 15-20 часов в сутки, а пища в их желудке переваривается около 90 часов.

Также сегодня Всемирный день борьбы с остеопорозом.

В истории 20 октября известно несколькими знаменательными событиями. В 1714 году Петр I издал указ о запрещении каменного строительства во всей России, кроме Санкт-Петербурга. Оставляя всех каменщиков в стране без работы, он имел в виду, что они приедут в новую столицу и доведут ее до уровня других европейских городов.

20 октября 1740 года австрийская эрцгерцогиня Мария-Терезия была объявлена наследницей Карла VI Габсбурга, а в 1880-м принял первых зрителей Московский цирк на Цветном бульваре.

В народном календаре 20 октября - Сергей Зимний. В этот день отмечается память двух святых тезок: Сергия Печерского (XIII век) и Сергия Нуромского, или Вологодского (XIV-XV вв.). Наши предки ожидали прихода морозов, считая, что «Сергей зиму начинает».

Именины сегодня отмечают Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергей и Юлиан.

20 октября родились великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской, английский физик - открыватель нейтрона, нобелевский лауреат Джеймс Чедвик, советский писатель-фантаст Еремей Парнов, российский журналист, публицист, телерадиоведущий, общественный деятель Владимир Соловьев, а также советский и российский футболист, тренер, общественный деятель Дмитрий Аленичев.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня не следует начинать новых дел. Лучше провести день в одиночестве, посвятив время собственным нуждам.

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