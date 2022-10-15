16 октября - День отца в России

15.10.2022 | 14:36

Сегодня, 16 октября, не забудьте выразить своим папам любовь и признательность. Ведь в третье воскресенье октября в России во второй раз официально отмечается День отца. Цель праздника - укреплять институт семьи, а также повышать значимость отцовства в воспитании детей.

Также сегодня поздравляют работников дорожного хозяйства. Праздник появился в 1996 году. Сначала его отмечали в последнее воскресенье октября, но в 2000-м перенесли на третье воскресенье месяца. Дороги не зря называют «кровеносными сосудами государства». Сегодня чествуют тех, кто обеспечивает автомобильное сообщение между регионами страны.

16 октября во всем мире профессиональный праздник отмечают анестезиологи. Дата выбрана не случайно: 16 октября 1866 года американский зубной врач Томас Мортон впервые применил эфирный наркоз. Сегодня именно благодаря современному уровню анестезиологии мы бесстрашно садимся в кресло стоматолога или ложимся на хирургический стол. Конечно, что-то при этом внутри подрагивает, но паника отступает, когда доктор говорит «больно не будет!».

Также поздравления сегодня принимают аллергологи и иммунологи, хотя их праздник пока не признан официально. Наверное, каждый сталкивался с такой неприятностью, как аллергический ринит - насморк как ответ на цветение некоторых растений. Но аллергия имеет множество различных форм: отеки, зуд, высыпания на коже, лихорадка, конъюнктивит. В особо тяжелых случаях реакция может закончиться летальным исходом. Сегодня аллергии подвержен каждый пятый житель планеты, поэтому востребованность аллергологов и иммунологов неоспорима.

16 октября отмечаются сразу два всемирных праздника, имеющие непосредственное отношение к материальному благополучию. Один из них посвящен хлебу, другой - продовольствию в целом.

То, что недоедание и голод негативно влияют на генофонд жителей бедных стран, общеизвестно. Согласно статистическим данным, до сих пор на планете голодает 821 миллион человек. С другой стороны, 1,9 миллиарда имеют лишний вес, из них 672 миллиона страдают ожирением.

Что касается хлеба, то он, как известно, самый частый гость на столах людей разных стран и континентов. Неважно, из какого зерна он выпечен, главное - он был и остается символом жизни. И во Всемирный день хлеба нелишне будет вспомнить, какой путь проходит каравай, прежде чем занять свое место на столе - от зернышка в руках хлебороба до теста в ладонях пекаря.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1847 году был опубликован роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», в 1962-м в эфире начали звучать позывные радиостанции «Юность», а в 1964-м прошло первое испытание атомной бомбы в Китае.

16 октября родились писатель Оскар Уайльд, российский режиссер Иван Дыховичный, лидеры групп «Мумий Тролль» Илья Лагутенко и «Браво» Евгений Хавтан, народный артист России оперный певец Дмитрий Хворостовский.

В народном календаре - Денис Позимний. В этот день наши предки боролись против сглаза, порчи и черного наговора. Чтобы нейтрализовать злую силу написанных слов, использовали редьку и соль, а нечистую силу отпугивали запахом лука и чеснока.

Именины сегодня отмечают Денис, Иван, Марфа, Павел и Петр.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь утверждает, что день предназначен для движения, общения с друзьями и путешествий.