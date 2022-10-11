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12 октября - День кадрового работника

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12 октября в России празднуется День кадрового работника. Неофициально впервые отмечать его стали в кадровых службах органов внутренних дел, поэтому в качестве даты выбран день создания первых кадровых аппаратов милиции.

Так что если у вас есть знакомые специалисты по подбору персонала, инспекторы отдела кадров или менеджеры по обучению работников, не забудьте поздравить их с праздником.

Кроме того, 12 октября - это Всемирный день борьбы с артритом. Самое опасное, что в группу риска развития данного заболевания может попасть любой человек, от младенца до старика. Но наиболее часто тяжелые ревматические заболевания суставов, связанные с быстрым развитием артрита, поражают работоспособных жителей планеты в возрасте от 30 до 50 лет.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, именно 12 октября 1492 года считается официальной датой открытия Америки. В 1810 году в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива (сегодня он больше известен как Октоберфест). В 1931-м открылась главная достопримечательность Рио-де-Жанейро - 30-метровая статуя Христа Спасителя. А в 1957-м на экраны кинотеатров вышел легендарный фильм «Летят журавли».

В народном календаре 12 октября - Феофан Милостивый. В этот день было принято охотиться на зайцев и в случае удачи устраивать застолье.

Именины сегодня отмечает Иван.

12 октября родились английский писатель Эдвард Алистер Кроули, советский актер и кинорежиссер Ролан Быков, итальянский оперный певец Лучано Паваротти, советский и российский актер театра и кино Юрий Васильев (первый возлюбленный главной героини мелодрамы «Москва слезам не верит») и российский музыкант Алексей Кортнев.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня хороший день для дружеских встреч, знакомств и свиданий. Для кропотливой работы это не лучшее время.

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