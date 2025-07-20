21 июля - День нездоровой пищи

20.07.2025 | 12:10

Сегодня можно позволить себе съесть гамбургер, картошку фри или хот-дог либо выпить сладкой газировки, потому что 21 июля отмечается необычный гастрономический праздник - День нездоровой пищи, или День вредной еды. Не грех дать маленькую поблажку организму и порадовать его вкусной, хотя и неполезной едой. Главное - не переусердствовать!

Православная церковь отмечает сегодня День явления иконы Божией Матери в Казани. После пожара в 1579 году, уничтожившего часть города, девятилетней местной девочке Матроне во сне явилась Богородица, велевшая откопать ее образ на пепелище. В указанном месте на глубине около метра действительно нашли икону, а потом здесь построили Богородицкий девичий монастырь.

В истории 21 июля отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1613 году венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович, в 1774-м Россия и Турция заключили Кючук-Кайнарджийский мирный договор, в 1804-м в стране был принят первый цензурный устав, в 1917-м главой российского правительства стал Александр Керенский, а в 1969-м года командир американского корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг впервые ступил на поверхность Луны.

В этот день родились полководец Александр Македонский, американский писатель Эрнест Хемингуэй, советский адмирал флота Владимир Касатонов, народный художник СССР Владимир Серов, заслуженный артист РСФСР Глеб Стриженов, народный артист СССР Петр Щербаков, писатель-сатирик, артист Михаил Задорнов и заслуженная артистка России Нонна Гришаева.

В народном календаре сегодня Прокопий Жнец, которого называли также Жатвенником: в этот день начинали жать рожь, а по окончании работы накрывали столы и устраивали общую трапезу. Считалось, что если на Прокопия Жнеца стоит ясная погода, то в Ильин день (2 августа) будет дождливо.

Именинники сегодня Александр, Дмитрий, Николай, Прокоп и Федор.

Убывающая луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю в этот день не стоит делать ничего, что может повлечь серьезные последствия. Также не рекомендуется верить обещаниям.