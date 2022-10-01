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2 октября - Международный день ненасилия

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Сегодня, 2 октября, во всем мире отмечается относительно новый праздник - Международный день социального педагога. Роль этих специалистов велика: они помогают детям и подросткам социализироваться в обществе, найти в нем свое место.

В День социального педагога в разных странах мира проводятся тематические конференции, форумы и семинары, на которых специалисты обмениваются опытом и ищут решения для стоящих перед ними задач.

Также сегодня отмечается Международный день ненасилия. Дата выбрана в честь дня рождения Махатмы Ганди - лидера движения за независимость Индии, основоположника философии и стратегии ненасилия.

В истории 2 октября известно тем, что в 1720 году родоначальник знаменитого клана Демидовых стал дворянином, в 1768-м Екатерина II утвердила приговор печально известной помещице Салтычихе, в 1803-м москвичи впервые увидели полет воздушного шара, а в 1987-м в эфир вышел первый выпуск программы «Взгляд».

В народном календаре сегодня Трофим и Зосима. На Руси отмечали праздник пасечников - Пчелиную девятину. В течение девяти дней с Зосимы нужно было приготовить ульи к зиме. В это время по утрам обязательно ели мед, запивая его теплой водой. Молодежь устраивала Трофимовы вечерки, где парни выбирали невест, а девушки присматривались к женихам. Существовало поверье, что если в этот день пристально взглянуть в глаза избраннику, то он непременно ответит на чувства.

В этот день родились король Англии Ричард III, английский писатель Грэм Грин, диктор Всесоюзного радио народный артист СССР Юрий Левитан, российский актер театра и кино Евгений Сидихин, индийский государственный и политический деятель, философ Махатма Ганди, советский психолог Петр Гальперин.

Именины сегодня отмечают Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, день хорош для активного отдыха, но лучше избегать шумных компаний.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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