9 сентября процитируем Фаину Раневскую

08.09.2022 | 14:26

Сегодня, 9 сентября, любая представительница слабого пола может взглянуть в зеркало и голосом Фаины Раневской, примеряющей шляпку, произнести: «Красота - это страшная сила!»

Не правда ли, прекрасное начало дня? Конечно, девочки любого возраста (даже 80 лет) хорошо выглядят всегда, но сегодня они просто обязаны предстать перед второй половинкой во всем своем великолепии. Ведь на планете отмечается Международный день красоты. Поэтому к первой фразе нелишним будет добавить: «…и она требует жертв. Милый, я жду от тебя финансовой жертвы на парикмахера, косметолога и легкий шопинг».

9 сентября поздравления принимают российские дизайнеры-графики. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2005 году в день 50-летия Владимира Чайки - известного дизайнера-графика, обладателя наград множества международных и отечественных конкурсов.

Макеты для книг, газет, журналов и сайтов, разработка шрифтов, оформление вывесок, создание рекламных модулей и коллажей - всем этим занимаются графические дизайнеры. Неудивительно, что сегодня эта профессия крайне востребованна, а хороший специалист ценится в любом коллективе.

Также 9 сентября - День тестировщика в России. Свой профессиональный праздник отмечают сегодня те, кто занимается тестированием программного обеспечения и не только.

9 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1776 году Объединенные колонии Америки были переименованы в Соединенные Штаты Америки. В 1913-м Петр Нестеров первым в мире выполнил мертвую петлю. В 1933 году в этот день основали издательство «Детская литература», в 1970-м начался серийный выпуск автомобиля под маркой «Жигули», а в 1984-м в Москве состоялся первый матч между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым за звание чемпиона мира по шахматам. Поединок длился долго и был прерван по решению ФИДЕ после 48 партий.

9 сентября родились французский государственный деятель, кардинал Римско-католической церкви Арман Жан дю Плесси - герцог де Ришелье, великий русский писатель Лев Толстой, популярная актриса советского кино Надежда Румянцева, сыгравшая «королеву бензоколонки» и повариху в знаменитых «Девчатах», а также советский поэт, переводчик, детский писатель Борис Заходер и советский оперный и эстрадный певец народный артист СССР Юрий Гуляев.

В народном календаре сегодня Два Пимена. В этот день отмечается память святых с одинаковым именем - Пимена Великого и Пимена Палестинского. По этому случаю было принято вывешивать гроздья рябины под крышей избы. На Пименов ее заваривали с чаем, заготавливали варенье, запасали на зиму.

Именины сегодня отмечают Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь советует сегодня не начинать новые дела. Зато день идеален для того, чтобы раздать долги и сходить в парикмахерскую.