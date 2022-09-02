3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

02.09.2022 | 14:56

Сегодня, 3 сентября, в годовщину страшной трагедии в Беслане, в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.

1 сентября 2004 года боевики захватили городскую школу № 1 и удерживали заложников до 3-го числа без еды и воды.

За происходившим в Беслане следила вся страна. 3 сентября было принято решение о штурме здания школы. В результате теракта погибло более 300 человек, среди них - 186 детей.

С 2005 года каждое 3 сентября вся Россия вспоминает не только жертв террористов в Беслане, но и трагедию в Буденновске, захват театрального центра на Дубровке в Москве, взрывы домов в столице, Буйнакске и Волгодонске. Этот день призван напомнить каждому россиянину о персональной бдительности.

Кроме того, сегодня отмечается День окончания Второй мировой войны. До апреля 2020 года эту дату отмечали 2 сентября, но потом перенесли праздник на 3 сентября. Российские политики аргументировали принятое решение сохранением исторической справедливости.

3 сентября также отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1826 году состоялась коронация императора Николая I, в 1828-м в Тифлисе Александр Грибоедов сочетался браком с 15-летней Ниной Чавчавадзе, в 1939-м Великобритания и Франция объявили войну фашистской Германии, а в 1984-м британский генетик Алек Джеффрис открыл уникальность «генетических отпечатков» - ДНК.

3 сентября родились немецкий автоконструктор Фердинанд Порше, русский и американский писатель и публицист Сергей Довлатов, российский рок-музыкант Александр Аксенов.

В народном календаре - Фаддей Проповедник. На Фаддея было принято убирать лен, который раскладывали на лугах, чтобы из него вышла лишняя влага, а сам он стал гибким и мягким. Считалось, что если небо чистое и солнце светит ясно, то хорошей погоды можно ждать еще четыре недели.

Именинники сегодня Александр, Ефрем, Игнатий, Корнилий, Павел, Рафаил и Фаддей.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня важно не поддаваться вредному влиянию и искушениям. Лунный календарь советует в этот день бороться с перепадами настроения.