28 августа отпустим на волю фантазию и предадимся мечтам

27.08.2022 | 13:18

Сегодня, 28 августа, у всех нас есть прекрасный повод для того, чтобы закрыть глаза, отпустить фантазию в полет и помечтать. На дворе - воскресенье, а в календаре - неофициальный, но прекрасный всемирный праздник День мечты.

Название свое он получил по цитате из выступления Мартина Лютера Кинга под названием «У меня есть мечта». Оно прозвучало 28 августа 1963 года. Кинг мечтал о равенстве людей независимо от расы и национальности. А мы можем мечтать о чем угодно: создать семью, уехать на край света, летать в космос, дать всем счастье даром, чтобы никто не ушел обиженным. В конце концов, почему бы нет? Мечтать, как говорится, не вредно - вредно не мечтать.

В последнее воскресенье августа в России и бывших союзных республиках отмечается День шахтера. Угольно-добывающая промышленность - одна из важнейших отраслей российской экономики, служащая поставщиком топлива для предприятий и населения. Шахтеры - мужественные люди, чей нелегкий труд считается залогом стабильного развития экономики.

Именно с представителем этой профессии связаны выражения «стахановское движение» и «работать по-стахановски». 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов благодаря особым условиям организации труда установил рекорд: за 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля, что равнялось 14 нормам.

28 августа православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Успение считалось большим народным праздником, знаменовавшим окончание жатвы. В этот день крестьяне часто приносили в церковь колосья или зерна для освящения, а затем устраивали общее застолье.

28 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1850 году в немецком Веймаре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», в 1920-м началась первая советская перепись населения, в 1974-м Совет министров СССР утвердил новое положение о паспортной системе, а в 2004-м патриарх Московский и всея Руси Алексий II получил от папы римского Иоанна Павла II Казанскую икону Божией Матери.

28 августа родились поэт Иоганн Вольфганг Гете, писатели Юрий Трифонов и Аркадий Стругацкий, народные артисты РСФСР Наталья Гундарева и Владимир Ивашов.

В лунном календаре - новолуние. Шанс, что в этот день сбудутся мечты и реализуются планы, весьма высок.