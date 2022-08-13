14 августа - День строителя и Медовый Спас

Сегодня, 14 августа, во второе воскресенье месяца, в России отмечается поистине всенародный праздник - День строителя. Если вы хоть раз держали в руках шпатель, мастерили из кирпичей дачный домик, сколачивали из досок сарай, штукатурили стены и клеили обои, то смело можете отмечать его наравне с профессионалами.
У православных христиан сегодня начинается Успенский пост, который продлится две недели. В это время верующим по понедельникам, средам и пятницам предписывается сухоядение, во вторник и четверг разрешаются отварные овощи, а по субботам и воскресеньям - масло.
Первый день Успенского поста называют Первым Спасом, который также называют или Медовым, Маковым или Спасом на воде: в храмах совершается освящение меда.
В истории 14 августа знаменательно тем, что в этот день в 1457 году увидело свет первое европейское издание библейской книги «Псалтирь», а в 1775-м указом императрицы Екатерины II была ликвидирована Запорожская Сечь.
14 августа 1986 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление «О прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек».
Кроме того, 14 августа отмечает свой день рождения мессенджер Telegram. Этот мессенджер впервые появился в 2013 году в AppStore благодаря доступу к версии для iOS.
В этот день родились русский писатель и поэт Дмитрий Мережковский, английский прозаик Джон Голсуорси и автор многочисленных романов Даниэла Стил (полное имя - Даниэла Фернанда Доминика Мюриель Эмили Шулейн-Стил), актрисы Эммануэль Беар и Холли Берри.
Именины сегодня отмечают Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья, Тимофей и Федор.
Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь характеризует день как подходящий для дружеских встреч, свиданий, знакомств, активной деятельности.
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Ну то что кипяток уменьшит полезные свойства меда это можно понять,но что бы от кипятка мед ,,превратился,, в ЯД-это уж что то ,,перегнули,,